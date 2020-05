Brutta tegola in casa giallorossa a causa dell'infortunio del portiere spagnolo nelle prime sedute al rientro a Trigoria: si teme almeno un mese di stop.

In attesa di capire se il campionato ripartirà o meno, in Serie A arriva il primo infortunato. Si tratta di Pau Lopez, portiere della Roma, che si è procurato una microfrattura al polso sinistro e potrebbe stare fermo almeno un mese. Il club giallorosso, che già sta affrontando una situazione molto delicata dal punto di vista societario, non è fortunato nemmeno in questa timida ripresa degli allenamenti a Trigoria dato il crack dell'estremo difensore arrivato in estate dal Betis Siviglia.

Dunque, se la Serie A riprenderà, la Roma dovrà fare a meno del proprio portiere titolare: Pau Lopez, 34 partite con 43 gol subiti e 9 "clean sheet" tra tutte le competizioni, verrà rimpiazzato Antonio Mirante, già titolare lo scorso 6 dicembre in occasione del match contro l'Inter terminato 0-0.

Serie A Zaniolo torna a correre a Trigoria e posta il video su Instagram: una buona notizia per la Roma DA 2 ORE

Play Icon WATCH 100% Roma, dal Best11 al presente: il mondo giallorosso a 360° con Paglia e Maisani 00:27:05

Serie A Bloccata la trattativa Pallotta-Friedkin: la Roma alla disperata ricerca di nuovi acquirenti 07/05/2020 A 08:15