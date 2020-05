Secondo il Corriere della Sera, in attesa del vertice decisivo in programma giovedì tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e la FIGC, la Lega Serie A starebbe pensando di prevedere una distribuzione delle partite dal tardo pomeriggi in poi in modo da evitare di giocare a temperature troppo elevate.

In attesa del vertice di giovedì 28 maggio tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentanti della Federcalcio al termine del quale dovrebbe essere dato il via libera alla ripresa del campionato, la Lega Serie A starebbe studiando un modo per distribuire le partite in fasce orarie diverse da quelle utilizzate prima della sosta forzata a causa della pandemia di Covid-19. L'incognita, ovviamente, riguarda le temperature che - con l'estate ormai alle porte - si alzeranno inevitabilmente. Per il nostro campionato giocare a giugno e luglio rappresenta quasi un inedito, o comunque un territorio inesplorato ormai da tantissimi anni.

L'idea di giocare dalle 17 in poi

Serie A Il Comitato Tecnico Scientifico gela la Serie A: "La quarantena resta di due settimane" DA 17 ORE

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Lega Serie starebbe pensando di spalmare le partite di ogni singola giornata in tre fasce orarie dal tardo pomeriggio in poi. In particolare si starebbe pensando di far giocare le gare alle 17, alle 19.15 e alle 21.30. Si tratterebbe di una parziale correzione rispetto alla prima ipotesi messa sul tavolo che aveva previsto degli slot leggermente anticipati (16.30, 18.45 e 21).

La freddezza dell'AIC

L'idea della Lega Serie A, tuttavia, non piace particolarmente al vicepresidente dell'Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno:

L'idea della Lega Serie A, tuttavia, non piace particolarmente al vicepresidente dell'Associazione italiana calciatori Umberto Calcagno: Gli orari migliori restano gli slot delle 18.45 e delle 21. Non è una gara una tantum, ma si gioca ogni tre giorni a certe temperature: è a rischio l'incolumità dei calciatori e, considerando anche l'intensità delle partite, non sarebbe certo l'ideale giocare prima delle 18.45 [@Radio Kiss Kiss Napoli]

Play Icon WATCH Barcellona, subito Messi show in allenamento: la Pulce è scatenata 00:00:30

Serie A La Lega Serie A fa causa a Sky per i diritti tv non pagati DA 18 ORE