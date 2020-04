Ritorno a casa "a tempo" per de Ligt: juventini tutti di rientro per lunedì

Secondo l'indiscrezione di Tuttosport, non saranno molti i giorni che i giocatori bianconeri sparsi in giro per il mondo potranno trascorrere in famiglia.

La notizia del ritorno in olanda di Matthijs de Ligt, con tanto di fidanzata e cane, aveva fatto abbastanza scalpore. La Juventus, infatti, deve già gestire la situazione che riguarda Gonzalo Higuain, tornato in Argentina e con ben poche intenzioni di rientrare a Torino, almeno per quanto è sempbrato finora.

Perciò, alla partenza dell'olandese, era scattato un inevitabile campanello d'allarme, ma ci pensa Tuttosport a formire dettagli rassicuranti sulla vicenda che riguarda in primis il difensore e in generale tutta la squadra.

Le linee guida per il rientro

Non c'è stata alcuna convocazione ufficiale, ma a quanto pare la Juventus ha stilato già una procedura. Visto infatti che dal 18 maggio si possono riprendere gli allenamenti, i giocatori dovranno rientrare in Italia almeno 14 giorni prima, per osservare il periodo di quarantena senza sintomi in modo da rientrare alla Continassa senza rischio di contagiare nessuno.

Questo prevede quindi che tornino tutti alla base al massimo lunedì 4, quindi anche de Ligt potrà godersi la compagnia dei genitori soltanto per qualche giorno.

Chi deve tornare in Italia

Oltre a de Ligt e Higuain, già citati, ci sono altri giocatori che non sono a Torino. Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, per esempio, sono in Brasile, e pare che per agevolare il difficile trasferimento intercontinentale (soprattutto visto che in Brasile la situazione è anche peggiore rispetto all'Italia) si stia tentando un viaggio congiunto dei tre. Sami Khedira è in Germania, mentre Wojciech Szczesny è in Polonia; Adrien Rabiot era tornato in Francia più di un mese fa e infine c'è lui, Cristiano Ronaldo, che si trova nella sua casa di Madeira e che a sua volta dovrà tornare assieme alla sua numerosa famiglia.

Il supporto del club

A quanto pare, la Juventus dal canto suo si sta attrezzando non solo per aiutare i giocatoi nel caso in cui trovassero delle difficoltà nel tornare in Italia, ma stanno approntando il J-Hotel, albergo agganciato alla Continassa, per chi avesse la necessità di effettuare la quarantena e non potesse stare a casa. E visto che, dalla prossima settimana, gli allenamenti individuali sarebbero concessi, chi è già lì, senza nemmeno uscire dal terreno di proprietà della Juve, avrebbe una quantità considerevole di prati e campi in cui fare attività fisica, senza incorrere in alcun tipo di sanzione. Ovviamente rispettando il distanziamento sociale e su questo di certo le società saranno milto ligie, perché prima si supera il rischio, prima si riparte definitivamente ed è questo l'interesse di tutti.

