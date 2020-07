Rivoluzione Fiorentina: per la panchina spunta il nome di Daniele De Rossi

Secondo Sky il club gigliato potrebbe affidare la guida della squadra all'ex capitano della Roma, che la scorsa estate era stato molto vicino a indossare la maglia viola prima di firmare per il Boca Juniors. Restano comunque valide le piste che conducono a Juric e Spalletti.

Il corteggiamento era iniziato la scorsa estate, quando Daniele De Rossi aveva detto addio alla Roma: la Fiorentina aveva provato a ingaggiare l'ex capitano giallorosso che però aveva deciso di tentare l'avventura in Argentina accasandosi al Boca Juniors. A distanza di un anno il club gigliato ci riprova, ma non più col De Rossi calciatore che nel frattempo ha smesso. Secondo Sky, infatti, la Fiorentina starebbe pensando di affidare all'ex centrocampista la guida tecnica della squadra offrendogli la panchina. Per De Rossi, che in tempi recenti aveva ammesso di voler tentare la carriera di tecnico si tratterebbe della prima esperienza da mister.

Daniele De Rossi Credit Foto Getty Images

In lizza anche Juric e Spalletti

Le voci su De Rossi si accompagnano a quelle, che circolano ormai da diversi giorni, su Juric e Spalletti, ovvero gli altri due allenatore sui quali il presidente Rocco Commisso vorrebbe puntare per rilanciare la squadra, protagonista di una ripartenza disastrosa in campionato dopo la sosta forzata a causa della pandemia. Preamaturo dire chi è in pole position. Quel che è certo è che le possibilità di rivedere Beppe Iachini il prossimo anno al timone della squadra sembrano davvero minime.

