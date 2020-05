Prima il divorzio da Boban, poi il duro sfogo di Maldini e da ultimo il presunto strappo di Ibrahimovic lanciato a tutta pagina dalla Gazzetta dello Sport. I rossoneri stanno cambiando pelle per l'ennesima volta e lo stanno facendo in modo molto rapido, con l'ex ad dell'Arsenal divenuto ormai di fatto plenipotenziario: che Milan ci dobbiamo aspettare in campo e in società?

In questi anni bui, avari di soddisfazioni ma al contrario ricchi di delusioni, il Milan ha navigato in acque burrascose cercando di tenere almeno un punto: dare spazio e responsabilità a chi il club lo ha amato davvero. Il Milan ai milanisti, si diceva. Si spiega così la decisione di Elliott, nelle estati 2018 e 2019, di coinvolgere nel progetto prima PaoloMaldini e poi Zvonimir Boban. C'era la convinzione che, mettendo un settore strategico del club nelle mani di chi l'ha conosciuto bene e conserva un posto privilegiato nel cuore dei tifosi, si sarebbe dato il via a quel tanto agognato cambio di passo necessario per riportare il Milan là dove merita. Quella convinzione, evidentemente, non c'è più. Perché le ultime mosse dell'amministratore delegato (e di fatto plenipotenziario) Ivan Gazidis vanno nella direzione opposta.

A dicembre hanno chiuso con Rangnick. Posso augurargli tutto il bene possibile, ma me lo devono dire, merito di essere informato dell’iniziativa [Zvonimir Boban @Il Giornale]

Boban e il punto di non ritorno

Gli eventi in casa Milan, in questo 2020 per altri versi tragicamente bloccato, corrono velocissimi. Dalla clamorosa rottura con Zvonimir Boban, che può considerarsi il giorno zero, sono successe almeno tre cose importantissime. Le voci sul possibile approdo di Ralf Rangnick in panchina si sono fatte decisamente più insistenti al punto che persino il tecnico tedesco si è in qualche modo esposto in prima persona, Paolo Maldini è uscito allo scoperto prendendosela senza troppi giri di parole con lo stesso Rangnick, e Zlatan Ibrahimovic ha fatto capire (a modo suo) che a fine stagione le possibilità che la sua avventura in rossonero prosegua si sono drasticamente ridotte. Alla luce di questi ultimi avvenimenti, quindi, non è azzardato dire che l'era Gazidis è già iniziata, e con essa l'ennesima rivoluzione rossonera.

Avrei un consiglio per Rangnick: prima di imparare l'italiano dovrebbe dare una ripassata ai concetti generali del rispetto essendoci dei colleghi che, malgrado le tante difficoltà del momento, stanno cercando di finire la stagione in modo molto professionale, anteponendo il bene del Milan al proprio orgoglio [Paolo Maldini @Ansa]

L'All In di Ivan Gazidis

E adesso cosa succederà? Di sicuro è questa la domanda che più appassiona i tifosi del Milan e, di rimbalzo, l'intero calcio italiano. Dall'ormai acclarata convivenza impossibile con Boban e Maldini si possono infatti prevedere con una certa ragionevolezza le prossime mosse dell'ex ad dell'Arsenal. Con la scelta (ormai assodata da più parti) di puntare su un allenatore-manager come Ralf Rangnick, il dirigente sudafricano ha iniziato a gettare le fondamenta su cui sarà costruito il Milan del futuro. I pilastri saranno i seguenti:

un mercato economicamente sostenibile basato su giocatori giovani, tecnici e di prospettiva ;

la centralità del sistema e della filosofia di gioco rispetto alle individualità;

il ritorno in Champions League come obiettivo primario;

Ibra e Szoboszlai, i nomi simbolo

Non è un caso che al Milan vengano accostati due nomi sul mercato, uno in entrata e uno in uscita. Del primo, ovvero di Zlatan Ibrahimovic, abbiamo già accennato. La prosecuzione della sua avventura in rossonero oltre questa stagione appare davvero improbabile, a meno che Gazidis gli chieda espressamente di rimanere, ipotesi al momento poco verosimile. In entrata il nome che circola con più insistenza nelle ultime settimane è proprio un pallino di Rangnick, ovvero Dominik Szoboszlai: il 19enne centrocampista ungherese del Salisburgo, forte fisicamente e soprattutto in grado di ricoprire più ruoli, rappresenta il profilo perfetto per provare a immaginare il Milan che verrà.

