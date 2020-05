Rizzoli: "I 5 cambi a partita? Gli allenatori non li usino per perdere tempo"

Il designatore degli arbitri di Serie A, intervistato da Sabato Sport su Rai Radio Uno, commenta la novità regolamentare già introdotta in Bundesliga e che potrebbe essere replicata anche nel nostro campionato: "È importante mantenere la possibilità di fare queste 5 sostituzioni in soli 3 slot. La ripartenza? Gli arbitri si stanno allenando da tempo, ma dovremo farlo in sicurezza".

Già introdotta ufficialmente in Bundesliga, la regola delle 5 sostituzioni a partita (anziché 3) potrebbe presto essere adottata anche in Serie A. A commentare la novità regolamentare è il designatore degli arbitri della Serie A, Nicola Rizzoli, ai microfoni di Sabato Sport in onda su Rai Radio Uno.

Da un punto di vista regolamentare è importante che i 5 cambi non possano essere utilizzate dagli allenatori come strategia per perdere tempo. Va mantenuta la possibilità di fare queste sostituzioni in soli 3 slot. Da un punto di vista tecnico non sta a me giudicare: è un'opportunità dovuta al rischio di infortuni per le tante partite che si dovrebbero giocare in poco tempo

Gli arbitri e la ripartenza

Noi siamo pronti, restiamo in attesa del confronto del 28 maggio col governo. Gli arbitri si stanno allenando da tempo. Da parte nostra ci sono preoccupazioni e pensieri su alcuni argomenti da risolvere: dobbiamo capire come verranno affrontati vari step e quale sarà il modo migliore per ripartire in sicurezza. Abbiamo 80 persone che arrivano da diverse parti d'Italia e dovranno spostarsi: bisognerà stare attenti nei viaggi

Il calcio dopo il Covid-19

C'è la possibilità di fare qualcosa di nuovo dopo questa emergenza: se capiamo che le proteste non servono e il rispetto è fondamentale, potremo avere un grande beneficio. Oggi bisogna avere un rispetto reciproco delle distanze e dunque quando non verranno rispettate bisognerà intervenire: questo non significa ammonire tutti, ma la distanza opportuna per dialogare con l'arbitro deve essere di un metro e mezzo

