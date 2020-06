Rizzoli: "Il rigore in Lazio-Fiorentina? Il 99% degli arbitri l'avrebbe dato"

Il designatore arbitrale della Serie A ha risposto, ai microfoni di Radio 1, a Rocco Commisso che chiedeva l'introduzione della VAR a chiamata dopo le polemiche di Lazio-Fiorentina.

Se riguardiamo la dinamica dell’azione era difficilissimo dal campo vedere qualcosa di diverso rispetto a quanto segnalato, in merito all’azione con il contatto tra Caicedo e Dragowski. C’è stata malizia dell’attaccante, ma il 99% degli arbitri avrebbe dato il rigore

Il designatore arbitrale della Serie A ha risposto, ai microfoni di Radio 1, a Rocco Commisso che chiedeva l'introduzione della VAR a chiamata dopo le polemiche di Lazio-Fiorentina.

Serie A Da 0 a 10, il Pagellone della 28a giornata di Serie A: Muriel e Rebic decisivi, la VAR va ripensata DA 2 ORE

VAR a chiamata

"Commisso parla di VAR a chiamata? Certamente potrebbe essere una considerazione. Non è un’idea che ci vedrebbe contrari. Si tratta di una scelta fatta da un ente che gestisce le regole e il protocollo. Questo è un problema che si riscontra in Italia. Non per una questione di arbitri ma per un approccio diverso dei protagonisti. Io personalmente non avrei nulla contro, ma sicuramente bisogna fare la considerazione che ci troviamo all’interno di una competizione europea e le regole devono essere uguali da noi come da tutti. Se toglierebbe polemiche? Non lo so. Provare potrebbe essere una soluzione, ma noi adesso non possiamo fare scelte personalizzate".

La VAR a chiamata Credit Foto Getty Images

VAR e protocollo

"Quando c’è un episodio dubbio perché l’arbitro non va a rivedere? Il calcio non è una scienza, quindi i dubbi possono esserci. Se noi dovessimo usare la tecnologia sempre sarebbe davvero importante in termini di tempistiche. Questo è uno dei motivi per i quali si è scelto di usare la VAR così: per errori chiari ed evidenti. Poi degli errori si fanno, ma non sono dovuti ad approcci culturali. Si tratta di applicare e interpretare un protocollo restrittivo che spesso limita. Bisogna migliorare il protocollo e ampliarlo. Il progetto VAR è comunque una cosa giovane. C’è solo da tre anni e può essere migliorato. In 20 anni il rapporto arbitri-assistenti è cambiato e anche tra arbitro di campo e di VAR bisogna perfezionarsi. Noi dell'AIA stiamo già creando professionisti del VAR, come è successo con gli assistenti".

VAR in B e fallo di mano

"Ce lo auguriamo, partire dalla prossima stagione aiuterebbe a velocizzare l'esperienza di cui dicevo prima. In Spagna hanno già cominciato, è una palestra importante che serve a tutti". L'ex designatore Casarin invece batte sull'errore di aver cambiato la regola sul fallo di mano ("si volevano più gol?"): "Non posso commentare io chi cambia le regole, noi ci limitiamo ad applicarle ed è la cosa più difficile, l'obiettivo era di rendere più chiara la regola ma su alcuni concetti sono d'accordo. Si voleva rendere più oggettivo il fallo di mano e non è così".

Ciro Immobile - Lazio-Fiorentina - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Il rigore per la Lazio

"Se avrei dato il rigore alla Lazio? Dal campo difficilissimo da valutare. Come dinamica senza dubbio si propende per il fallo. Non tutti hanno parlato subito di errore. Si è trattato di una cosa che al 99% tutti gli arbitri avrebbero dato rigore. Partita di Brescia? Molte cose bisogna vederle nella dinamica dell’azione. Sono percezioni che indubbiamente sono complicate da valutare. Il calcio non è una scienza. Si tratta del frutto di interpretazioni".

Caldo e orari

"E' complicato il calendario, non c'entrano gli orari. Si gioca tanto e non c'entrano tanto le temperature, che pure possono incidere, che peraltro valgono per tutte le squadre. Non dimentichiamo che veniamo fuori da 3 mesi di stop e riprendere è complicato. La Serie A è diventata come la fase finale di un Mondiale o un Europeo e questo incide molto come anche l'assenza del pubblico, visto che si sentono tutte le voci in campo. Abbiamo giocato già 25 partite eppure abbiamo ripreso solo la settimana scorsa".

Play Icon WATCH Ceferin: "VAR? Non si torna indietro, ma la linea del fuorigioco deve essere più spessa" 00:00:39

Serie A La moviola di Parma-Inter: Kulusevski chiede un rigore, errore del VAR sul rigore non dato a Godin DA 12 ORE