Il 54enne uomo d'affari statunitense è alla guida di un colosso da 4 miliardi che coinvolge oltre 5mila dipendenti. Ha costruito la sua fortuna grazie alle automobili, ma i suoi affari si estendono a numerosi altri settori. Secondo Forbes occupa la posizione numero 504 nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Tifosissimo degli Houston Rockets, appena può gioca a golf.

Si chiama Dan Friedkin il futuro della Roma. Il 54enne tycoon texano, come ufficialmente comunicato dalla società giallorossa, ha sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della società, primo passo formale per l'acquisizione del club capitolino. Finisce così dopo 8 anni l'era di James Pallotta, che era stato ufficialmente nominato presidente nell'agosto 2012: la Roma continua a parlare americano, ma lo fa con un altro interprete. Cerchiamo di conoscere un po' più da vicino Dan Friedkin.

Europa League Cessione Roma, c'è la firma: il club passa a Friedkin per 591 milioni DA 3 ORE

Un impero da 4 miliardi di dollari

Originario di San Diego, Friedkin è a capo di un impero da 4,1 miliardi di dollari che coinvolge oltre 5mila dipendenti e, secondo Forbes, occupa la posizione numero 504 nella classifica degli uomini più ricchi al mondo. Ha costruito la propria fortuna grazie soprattutto alle automobili diventando concessionario esclusivo del marchio Toyota in oltre 150 sedi distribuite negli Stati Uniti, in particolare in Arkansas, Louisiana, Mississippi e Oklahoma. Ma non solo: Friedkin ha investito in maniera massiccia anche nel settore degli aerei: è presidente della Air Flight Heritage Foundation, possiede alcuni aerei militari ed è uno dei pochi piloti che possono volare con gli aerei speciali della US Air Force.

Friedkin e il cinema

Sposato con 4 figli, Friedkin vanta anche una notevole esperienza nel ruolo di produttore cinematografico: è stato infatti produttore esecutivo di The Square, film svedese Palma d'Oro a Cannes nel 2017, e di The Mule (diretto da Clint Eastwood, 2018). Il suo giro di affari comprende anche la gesione di safari, resort e di strutture ricettive di lusso. Ma c'è di più: Friedkin è stato il protagonista di un piccolo cameo in Dunkirk, un film del 2017 diretto da Christopher Nolan e ambientato durante la Seconda guerra mondiale. Nella scena finale l'imprenditore statunitense ha fatto da controfigura a Tom Hardy pilotando un aereo.

Dan Friedkin con Ridley Scott e Bradley Thomas Credit Foto Getty Images

Friedkin e lo sport

Acquistare una squadra di calcio non significa necessariamente essere degli appassionati sportivi. Ma non è questo il caso di Friedkin: il futuro presidente romanista, infatti, cerca di non perdersi mai una partita della sua squadra del cuore (gli Houston Rockets, che ha anche tentato di acquistare in passato senza riuscirci) e appena ha un po' di tempo libero si rilassa sul green giocando a golf.

Dan Friedkin Credit Foto Getty Images

Play Icon WATCH Roma, tutti i segreti del Siviglia in 60 secondi: undici tipo, allenatore, stella e precedenti 00:01:06

Serie A L'Hellas Verona si assicura Mert Çetin dalla Roma, formula del prestito con diritto di riscatto IERI A 09:01