Roma, Fonseca: "E' solo l'inizio del progetto. Voci di altri allenatori? Nessun fastidio"

Il tecnico portoghese si mostra sicuro ma le tre sconfitte di fila, l'ultima col Napoli, evidenziano una crisi in casa giallorossa: "La squadra deve capire che non ci si può deprimere dopo una sconfitta. Zaniolo? Col Parma non può giocare dall'inizio, non dimentichiamo quanto tempo è stato fuori".

La Roma ha bisogno di dare un colpo, un sussulto: dopo tre sconfitte di fila, l'ultima a Napoli, serve una scossa a partire dal match di domani sera, mercoledì, all'Olimpico contro il Parma. Il tecnico Paulo Fonseca si mostra sicuro nonostante tutto: "Qui le sconfitte sono molto pesanti e la squadra ha difficoltà a recuperare dopo una sconfitta. Col Napoli abbiamo perso ma ho visto segnali di recupero. E sono sicuro che col Parma faremo ancora meglio. La questione societaria influisce? Credo siano momenti da separare".

Con l'assenza di Smalling potrebbe giocare Cristante nella difesa a 3: "Non cambierò molto rispetto al Napoli. Col Parma proprio ci ha giocato molto bene. Porta qualità a inizio costruzione di gioco, e se giocheremo a tre può essere una soluzione". Mentre sulle critiche a Kluivert e a Under aggiunge: "Non è giusto in questo momento di parlare solo di due giocatori. Tutti devono fare meglio, non sono questi due giovani. Abbiamo le capacità tutti di fare meglio".

Ovviamente gli ultimi risultati hanno messo in discussione la posizione di Fonseca dato che la sua Roma ha gli stessi numeri di quella di Di Francesco. Lui però replica con sicurezza:

Non è giusto fare paragoni con altre stagioni anche perché io non conoscevo quelle realtà. Io conosco questa stagione e penso che abbiamo cambiato tanto e fatto anche tante cose per bene. Voglio tornare a fare tutto bene senza dimenticare che è solo l'inizio di un progetto. Molti allenatori al primo anno non hanno vinto nulla. Le voci su altri allenatori? No, non mi dà nessun fastidio

E poi parla della questione mentalità: "La squadra deve capire che non ci si può deprimere dopo una sconfitta. Bisogna analizzarla ma non può influenzare il futuro". Infine una battuta sul ritorno in campo, col Napoli, di Niccolò Zaniolo, al rientro dopo un lungo stop: "Se era con noi è perché era pronto. Non può giocare tutta la partita ma mezz'ora è giusta per lui. Ha giocato bene anche se deve recuperare la forma. Col Parma non può giocare dall'inizio, non dimentichiamo quanto tempo è stato fuori".

