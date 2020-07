Il big match dell'Olimpico diventa un crocevia per la lotta al vertice, uno scenario impensabile solo fino a una manciata di giorni fa quando i nerazzurri di Antonio Conte sembravano fuori dai giochi. Handanovic e compagni hanno la chance di mettere pressione alla Juventus: di fronte avranno un avversario il cui destino ha rischiato e rischia di incrociarsi con il loro

Roma-Inter crocevia per lo Scudetto. Uno scenario inimmaginabile solo una manciata di giorni fa quando, in questa pazza e imprevedibile estate calcistica, i nerazzurri di Conte sembravano essersi arresi definitivamente e il tricolore (il nono di fila) pareva ormai cucito sulla maglia della Juventus. Le frenate della squadra di Sarri contro Milan, Atalanta e Sassuolo hanno invece riaperto tutto. Ecco quindi che la sfida dell'Olimpico contro i giallorossi diventa, per Handanovic e compagni, una tappa fondamentale (l'ultima chance?) per mettere pressione ai bianconeri e continuare a sognare. Di fronte avranno un avversario un po' particolare, il cui destino potrebbero presto incrociarsi proprio con quello dell'Inter: Edin Dzeko. Vediamo perché.

Riavvolgiamo il nastro...

Serie A Roma-Inter: probabili formazioni e statistiche: Lukaku e Smalling restano in dubbio DA 6 MINUTI

Dodici mesi fa il mercato di questi tempi aveva un fronte caldo, anzi bollente. Antonio Conte, alle prese con l'operazione di restyling della sua nuova Inter, aveva individuato in Edin Dzeko il bomber ideale per rinforzare il reparto d'attacco. Due punte centrali di peso (Lukaku e il bosniaco), due attaccanti più rapidi e guizzanti (Lautaro Martinez e Alexis Sanchez). Il progetto di Conte si sarebbe materializzato quasi in toto. Quasi, appunto. Perché a Ferragosto 2019 la vicenda Dzeko aveva vissuto la svolta meno attesa: il bosniaco, dato ormai con le valigie in mano, aveva firmato il prolungamento di contratto con la Roma. Firma fino al 2022 e fascia da capitano al braccio. E in 12 mesi di acqua sotto il ponte ne è passata tanta: il bosniaco, leader tecnico indiscusso della squadra, ha raggiunto quota 105 gol in giallorosso diventando il quinto bomber di sempre nella storia della società. Numeri che non hanno fatto altro che far crescere l'interesse di Conte (e dell'Inter) nei suoi confronti.

I bomber All Time della Roma: la Top Five

Posizione Giocatore Gol 1. Francesco Totti 307 2. Roberto Pruzzo 138 3. Amedeo Amadei 111 4. Rodolfo Volk 106 5. Edin Dzeko 105

Anche la Juventus lo vuole: sarà derby d'Italia sul mercato?

Dzeko, e questa è la novità dell'era post Covid-19, è anche nei pensieri della Juventus: i bianconeri vedono nel bosniaco un'alternativa più che valida per sostituire Gonzalo Higuain, qualora l'operazione Milik non dovesse andare in porto con il Napoli. L'Inter rimane in pole position, ma prima di tornare con decisione su Dzeko tentando un altro affondo dopo quello (fallito) di 12 mesi fa, ha la necessità di sciogliere i nodi legati al futuro di Lautaro Martinez e Sanchez. E in questa fase la Juve, che comunque sta vagliando altre soluzioni per quel ruolo (vedi Duvan Zapata, l'ultima voce in ordine cronologico) potrebbe infilarsi tentando il sorpasso, sfruttando anche gli ottimi rapporti in sede di mercato con la Roma. La domanda è quindi d'obbligo: il prossimo Roma-Inter di Dzeko sarà a maglie invertite?

Edin Dzeko Credit Foto Imago

I precedenti di Dzeko contro l'Inter

Competizione Partita e risultato Gol + assist Serie A 2015-16 Inter-Roma 1-0 0 + 0 Serie A 2015-16 Roma-Inter 1-1 0 + 0 Serie A 2016-17 Roma-Inter 2-1 1 + 0 Serie A 2016-17 Inter-Roma 1-3 0 + 2 Serie A 2017-18 Roma-Inter 1-3 1 + 0 Serie A 2017-18 Inter-Roma 1-1 0 + 0 Serie A 2018-19 Inter-Roma 1-1 0 + 1 Serie A 2019-20 Inter-Roma 0-0 0 + 0 Totale: 2 gol + 3 assist in 8 partite

Play Icon WATCH Da James a Dzeko, da Neymar a Pogba: i colpi mancati del calciomercato 2019-20 00:01:02

Serie A Inter: il caso, molto italiano, di Conte. Dopo Verona si parlava di divorzio, oggi di scudetto IERI A 18:19