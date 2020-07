Dopo la pesante sconfitta all'Olimpico contro l'Udinese, il presidente giallorosso ribadisce piena fiducia al tecnico portoghese.

"Il futuro di Paulo Fonseca non è in dubbio. Ha tutto il mio pieno supporto. Forza Roma". Questo il post su Twitter con il quale il presidente della Roma James Pallotta ribadisce la propria fiducia nei confronti del tecnico portoghese, la cui posizione era data per traballante a seguito della doppia sconfitta in campionato contro il Milan a San Siro e contro l'Udinese all'Olimpico.

In casa Roma torna il sereno (per ora)

Serie A Pallotta striglia la Roma: "Con l'Udinese partita vergognosa!" IERI A 08:08

La sconfitta contro i friulani, in particolare aveva mandato su tutte le furie Pallotta che nel post partita, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, aveva addirittura definito "vergognosa" la prova della formazione giallorossa. Ora questo tweet che riporta - almeno per ora - un po' di calma. Dzeko e compagni, che hanno di fatto perso le residue speranze di agganciare la zona Champions, sono attesi dalla difficile e delicata trasferta di Napoli.

Play Icon WATCH Fonseca: "Partita vergognosa per Pallotta? È una sua opinione, non la commento..." 00:01:23

Serie A Le pagelle di Roma-Udinese 0-2: Perotti condanna i suoi, De Paul professore, Carles Perez ispirato IERI A 22:19