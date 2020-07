Intervistato da Espn Redes, l'esterno giallorosso parla del nostro campionato e lancia una bordata: "I campi sono un disastro. Vai a giocare contro Milan e Inter e sembra il campo del Deportivo Moron. Non so se si tratta di una questione climatica o altro, in Spagna andavo a giocare con l'Almeria che era ultima e il campo era perfetto".

Stagione di alti e bassi quella di Diego Perotti con la Roma: l'esterno argentino, che sembra avere perso il posto da titolare perdendo posizioni nelle gerarchie di Paulo Fonseca, domenica pomeriggio contro il Milan è entrato solo nel finale e non gioca una gara da titolare in campionato dallo scorso 15 febbraio in occasione della sfortunata trasferta di Bergamo contro l'Atalanta finita 2-1 per i nerazzurri di Gasperini.

Intervistato da Espn Redes il 31enne ex Siviglia e Genoa lancia una bordata all'indirizzo della Serie A: "Il calcio italiano è molto complicato perché è molto tattico. Poi i campi sono un disastro. Vai a giocare contro Milan e Inter e sembra il campo del Deportivo Moron (club di terza serie argentina, ndr). Non so se si tratta di una questione climatica o altro. In Spagna andavo a giocare con l'Almeria che era ultimo e il campo era perfetto".

Sui problemi fisici

"Ho un rapporto molto brutto con gli infortuni. So che sono parte del nostro lavoro e che arriveranno inevitabilmente, però in qualche giocatore sono più frequenti rispetto ad altri. Per me è più un discorso muscolare. Non sono lesioni gravi, ma quando te ne arriva una dietro l'altra ti stanca. Con gli anni che passano diventano sempre più fastidiosi. Non ti viene neanche più voglia di fare la riabilitazione".

