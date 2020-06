Mirko Antonucci, di proprietà della Roma e attualmente in prestito al Vitoria Setubal, ha postato foto e video sui social dopo una sconfitta pesante in campionato. La società non ha gradito, e ora il suo futuro in Portogallo è in pericolo.

Il contesto, per chi vive sui social, certe volte significa tutto. Specialmente per i calciatori professionisti, i cui risultati sul campo definiscono il tipo di comunicazione da applicare ai social. Di solito, dopo pesanti sconfitte o periodi di fitta speculazione sul proprio conto, un giocatore evita di postare qualsiasi contenuto, stabilendo un filtro previdente tra la sua vita privata e la sua vita professionale. Non l’ha fatto Mirko Antonucci, 21enne attaccante di proprietà giallorossa, attualmente in prestito al Vitoria Setubal. La squadra portoghese occupa il 12° posto della Primeira Liga, e dopo aver ripreso la marcia verso la conclusione della stagione, ha subito una pesante sconfitta contro il Boavista per 3-1.

Nelle ore successive, mentre il resto dei giocatori aveva stabilito un collettivo “silenzio stampa”, Antonucci ha pubblicato foto di vita privata e clip su TikTok assieme alla fidanzata Ginevra. La società portoghese non ha preso bene questo tipo di comportamento, e ad oggi il futuro del 21enne al Vitoria sembra in bilico: il Vitoria lo ha messo ai margini del progetto, e le scuse pubbliche del giocatore non sembrano aver rimarginato lo strappo con la società.

Alcune voci suggeriscono la conclusione anticipata del prestito, il che sarebbe un vero peccato per la Roma, che sperava di poter realizzare una ghiotta plusvalenza cedendolo a titolo definitivo a termine della stagione. Antonucci ha tutte le carte in regola per fare bene – ha pure segnato un gol alla ripresa del campionato - ma dovrà imparare a gestire la sua immagine pubblica in maniera più consona e discreta.

