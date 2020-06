La squadra di Fonseca va sotto nel primo tempo, colpita all'11' da Gabbiadini su svarione di Diawara. Nella ripresa la rimonta con due perle dell'attaccante bosniaco che sale a quota 104 reti con la maglia della Roma. Sullo 0-1 annullato dal VAR un gran gol di Veretout.

Edin Dzeko prende per mano la Roma e la trascina verso un soffertissimo successo in rimonta sulla Sampdoria: il 2-1 dell'Olimpico punisce forse in maniera un po' eccessiva la squadra di Claudio Ranieri, messa benissimo in campo e capace di trovare il gol alla prima occasione con una zampata di Gabbiadini. I blucerchiati calano vistosamente nella ripresa e il bosniaco piazza una doppietta micidiale che decide la partita: due vere e proprie gemme che fanno salire a quota 104 i suoi gol in maglia giallorossa. Con questo successo la Roma rimane quinta a +6 sul Napoli. La Samp conserva un punto di vantaggio sulla zona retrocessione.

Il tabellino

ROMA-SAMPDORIA 2-1

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (61' Zappacosta), Ibanez, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara (60' Cristante); Carles Perez (72' Under), Pastore (60' Pellegrini), Mkhitaryan (85' Kalinic); Dzeko. All.: Fonseca.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello (81' Murru); Depaoli, Thorsby, Ekdal, Linetty (70' Ramirez), Jankto (63' Leris); Gabbiadini (63' Bonazzoli). All.: Ranieri.

ARBITRO: Gianpaolo Calvarese di Teramo.

GOL: 11' Gabbiadini (S), 64', 85' Dzeko (R).

ASSIST: Pellegrini (R, 1-1), Cristante (R, 2-1).

AMMONITI: Mkhitaryan (R), Jankto, Bereszynski (S).

NOTE - Recupero 2'+3'.

La cronaca in 7 momenti chiave

6' MIRACOLO DI AUDERO! Sinistro a botta sicura di Dzeko, appena dentro l'area: il portiere della Samp si distende e con la mano sinistra riesce a deviare in corner. La palla era indirizzata nell'angolino basso.

11' GOOOOOL DELLA SAMPDORIA! 1-0! GABBIADINI! Clamoroso errore di Diawara: retropassaggio morbido a favorire Gabbiadini, che salta Mirante in uscita e insacca col sinistro da posizione defilata. Blucerchiati in vantaggio alla prima occasione!

28' PALO DELLA SAMPDORIA! Diawara perde un altro pallone incredibile ai venti metri: Jankto ne approfitta, destro rasoterra a giro leggermente sfiorato da Mirante, palla che carambola sul palo e finisce in corner.

32' GOL ANNULLATO ALLA ROMA! Percussione di Carles Perez in area, rimpallo che favorisce Veretout al limite: spettacolare destro a giro di prima intenzione e palla sotto l'incrocio. Calvarese, richiamato al VAR, rileva un tocco con un braccio di Perez e annulla. Si rimane sull'1-0 per la Sampdoria.

64' GOOOOL DELLA ROMA! 1-1! DZEKO! Palla dentro morbida di Lorenzo Pellegrini, il bosniaco si coordina e fulmina Audero con uno splendido sinistro al volo che si insacca sotto la traversa. Assist di Pellegrini.

69' PALO DI KOLAROV! Sinistro rasoterra su punizione dai 20 metri guadagnata da Mkhitarayan: Audello si allunga ma non ci arriva, lo salva il palo alla sua sinistra.

85' GOOOOOOL DELLA ROMA! 2-1! DZEKO! Palla a campanile di Cristante, Dzeko prende posizione in area, tiene a distanza Yoshida e batte Audero con un destro al volo che si insacca nell'angolino basso. Assist di Cristante. La Roma l'ha ribaltata!

