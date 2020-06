Roma-Sampdoria: probabili formazioni e statistiche

Roma e Sampdoria non pareggiano all'Olimpico in Serie A dal settembre 2012 (1-1) - da allora quattro successi giallorossi e due blucerchiati.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Lo. Pellegrini, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Serie A Le pagelle di Inter-Sampdoria 2-1: Eriksen lussuoso, Lukaku decisivo DA 2 ORE

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Pau Lopez, Zaniolo

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Murru; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Jankto; Bonazzoli; Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: A. Ferrari, Quagliarella

Statistiche Opta

La Roma è la squadra contro cui la Sampdoria ha vinto più incontri (39 su 123) nella sua storia in Serie A - tuttavia, i blucerchiati hanno ottenuto solamente due successi nelle ultime otto sfide contro i giallorossi nella competizione (2N, 4P).

La Sampdoria non ha segnato nelle ultime due sfide di Serie A contro la Roma: i liguri non restano a secco di gol per tre gare consecutive contro i giallorossi nel massimo campionato dall’ottobre 2014.

Roma e Sampdoria non pareggiano all'Olimpico in Serie A dal settembre 2012 (1-1) - da allora quattro successi giallorossi e due blucerchiati.

La Sampdoria ha trovato la rete in tutte le ultime cinque trasferte all'Olimpico contro la Roma: nella sua storia in Serie A non ha mai registrato una striscia migliore in casa dei giallorossi.

La Roma ha segnato quattro gol in ognuna delle ultime due partite di campionato e potrebbe arrivare a tre gare consecutive con più di tre reti realizzate in Serie A per la seconda volta nella sua storia (nel 2004 l'altra).

La Roma non ha subito gol nell'ultima partita interna di campionato (4-0 v Lecce), in questa stagione di Serie A non ha mai tenuto la porta inviolata per due gare consecutive in casa.

Claudio Ranieri ha collezionato 73 partite di Serie A sulla panchina della Roma: quella giallorossa è la squadra con cui l'attuale tecnico della Sampdoria ha registrato la sua miglior media punti nella competizione (1.93 a partita - 41V, 18N, 14P).

Henrikh Mkhitaryan ha sia segnato che servito assist nelle ultime due partite di Serie A; solo tre giocatori ci sono riusciti per tre presenze di fila dalla stagione 2004/05: Cristiano Ronaldo (2018/19), Edin Dzeko e Dries Mertens (entrambi nel 2016/17).

Dopo aver segnato in tre partite consecutive contro la Sampdoria tra il 2016 e il 2018, l’attaccante della Roma Edin Dzeko non ha trovato il gol contro i blucerchiati in campionato nelle ultime quattro sfide.

Fabio Quagliarella è l’unico giocatore attualmente in rosa alla Sampdoria ad aver realizzato più di una sola rete in Serie A contro la Roma (quattro per lui).

Play Icon WATCH Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A 00:01:19

Serie A Conte: "Il campionato non è finito, ma dobbiamo ammazzare le partite e non possiamo fare errori" DA 2 ORE