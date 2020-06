Roma, si avvicina l'ora di Zaniolo: lunedì 22 si aggregherà alla Primavera di De Rossi

Il centrocampista della Nazionale torna finalmente a lavorare in gruppo e lo farà con la Roma Primavera di Alberto De Rossi per un periodo di circa due settimane. Al termine di questo periodo di prova potrà tornare ad allenarsi con i suoi compagni della prima squadra.

Ci siamo. Dopo 162 giorni, Zaniolo tornerà su un campo di calcio. Sarà solo per un allenamento, ma il giovane della Roma tonerà finalmente a lavoro dopo il terribile infortunio del 12 gennaio scorso, quando rimediò la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro - con associata lesione meniscale - durante il match contro la Juventus.

Non sarà ancora l'ora di aggregarsi alla prima squadra (per adesso aveva fatto solo qualche sessione individuale a Trigoria), ma Zaniolo sarà comunque in campo con la Primavera di Alberto De Rossi per i primi passi verso il ritorno in Serie A, che è previsto per la metà di luglio.

Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, Zaniolo lavorerà con la Primavera per un periodo di circa due settimane. Se non dovessero esserci ulteriori problemi, potrà finalmente riabbracciare la prima squadra diretta da Fonseca.

