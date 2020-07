Colpo degli uomini di Ghotti, che trovano 3 punti pesanti per la permanenza in Serie A. Brutta prova dei giallorossi, penalizzati dalla follia di Perotti che si fa espellere nel primo tempo per dura entrata su Becao.

Il tabellino

ROMA-UDINESE 0-2 (primo tempo 0-1)

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (dal 63' Zappacosta), Smalling, Fazio (dal 73' Ibanez), Kolarov; Cristante, Diawara (dal 63' Villar); Carles Perez, Perotti, Ünder (dal 46' Mkhitaryan); Kalinic (dal 73' Dzeko). All. Fonseca.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becão, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen (dal 81' Samir), De Paul, Jajalo, Walace (dal 57' Fofana), Zeegelaar (dal 65' ter Avest); Lasagna (dal 46' Teodorczyk), Okaka (dal 65' Nestorovski). All. Ghotti.

Arbitro: Marco Guida.

Gol: 12' Lasagna (U), 78' Nestorovski (U).

Assist: 2-0 De Paul (U).

Ammoniti: Zeegelaar (U), Okaka (U), Mkhitaryan (R), Villar (R), Ibanez (R)

Espulsi: Perotti (R).

Il gol di Lasagna contro la Roma Credit Foto Getty Images

La cronaca in 9 momenti chiave

12’ LASAGNA SBLOCCA IL MATCH - Sprint proprio di Lasagna che va via sulla sinistra in campo aperto a Fazio e mette in mezzo per De Paul: destro al volo impreciso che arriva proprio dalle parti di Lasagna, che calcia di destro e supera Mirante!

23’ MIRANTE SALVA SU LASAGNA - Contropiede dell'Udinese su brutta palla persa di Diawara, sinistro a botta sicura dell'attaccante: splendido intervento in tuffo del portiere giallorosso.

31’ ESPULSO PEROTTI - Entrata senza senso dell’argentino, che si allunga e il pallone e rischia di fare davvero malissimo a Becao con un pestone pericolosissimo: rosso diretto.

34’ TRAVERSA DI CRISTANTE - Ottimo spunto di Carles Perez, che sta crescendo. Conclusione ribattuta da De Maio, il centrocampista ci prova da fuori: deviazione di Walace e palla sulla traversa.

35’ MIRACOLO DI MUSSO SU UNDER - Gran destro a giro da fuori area, l'argentino toglie il pallone dall'angolino!

59’ MALISSIMO OKAKA SOTTO PORTA - Pennellata di De Paul, l'attaccante si coordina indisturbato ma calcia malissimo al volo di destro: pallone abbondantemente sul fondo

70’ ANNULLATO IL RADDOPPIO DI TEODORCZYK - rete in campo aperto, ma posizione di partenza irregolare

74’ SMALLING PERICOLOSO - Corner di Kolarov, il difensore stacca indisturbato sul secondo palo ma sbaglia clamorosamente: pallone sul fondo

78’ RADDOPPIO DI NESTOROVSKI - Contropiede in campo aperto: Fofana apre per De Paul, l'argentino brucia Ibanez e mette a rimorchio per l'attaccante, che deve solo mettere in porta.

Il momento social

Mvp

Rodrigo DE PAUL - Un professore stasera. Faro dell'Udinese in fase offensiva, decisivo anche in copertura. Prestazione totale, condita anche da due asisst: il primo non voluto, il secondo dipinto.

L'angolo del Fantacalcio

Promosso. Kevin LASAGNA - Ancora a segno dopo la doppietta all'Atalanta. In campo aperto è devastante e si divora Fazio, sia in occasione del gol che successivamente. Esce all’intervallo per un problema fisico.

Bocciato. Diego PEROTTI - A inizio partita è l’unico a provarci tra i giocatori offensivi schierati dal 1’ da Fonseca, ma il suo intervento da rosso su Becao è una follia pura. Fallo pericolosissimo.

