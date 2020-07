Diamo i voti ai protagonisti del match dell'Olimpico: il fantasista giallorosso si fa espellere nel primo tempo per un intervento folle, l'ex Barcellona è l'unica nota lieta per Fonseca. Lasagna ancora a segno, l'argentino è dominante.

Le pagelle della Roma

Antonio MIRANTE 6 – Non può nulla sui due gol dell'Udinese e fa il suo per tenere a galla i suoi con alcuni buoni interventi.

Bruno PERES 5 – Troppi errori di distrazione: uno di questi lancia De Paul in campo aperto. Impreciso anche nelle sortite offensive. (Dal 63’ Davide ZAPPACOSTA 5,5 - Prova a spingere sulla fascia ma non riesce a incidere.)

Chris SMALLING 6 – L'unico difensore giallorosso che si salva: fa a sportellate con Okaka ed è sempre preciso negli interventi. Mezzo voto in meno per il gol fallito sull'1-0.

Federico FAZIO 5 – Troppo lento per contrastare Lasagna, troppo impreciso in impostazione. Decisamente serata no. (Dal 73’ Roger IBANEZ 5 - Entra malissimo in campo: si fa bruciare da De Paul in occasione del raddoppio e sembra assente.)

Aleksandar KOLAROV 5,5 – In avvio la manovra passa sempre da lui ed è prezioso anche in copertura, con un ottimo salvataggio su contropiede di De Paul. Qualche imprecisione di troppo, soprattutto con il passare dei minuti.

Bryan CRISTANTE 5 – Brutte e banali scelte in impostazione, perde un sanguinoso pallone in occasione del 2-0. Si segnala una traversa colpita (con deviazione decisiva), ma prestazione negativa.

Amadou DIAWARA 5 – Partita insufficiente. In impostazione si limita al compitino e commette troppi errori di distrazione. (Dal 63’ Gonzalo VILLAR 5,5 - Distratto e falloso: ci si aspetta di più.)

Carles PEREZ 6,5 – In avvio sembra assente dalla partita, ma con il tempo si prende in mano la Roma ed è l'unico a creare pericoli. Unica nota lieta della serata.

Diego PEROTTI 4,5 – A inizio partita è l’unico a provarci tra i giocatori offensivi schierati dal 1’ da Fonseca, ma il suo intervento da rosso su Becao è una follia pura. Fallo pericolosissimo.

Cengiz UNDER 5 – Sarà che partire da sinistra non fa per lui, ma sembra un corpo estraneo. Qualche lampo di classe, ma non basta. (Dal 46’ Henrikh MKHITARYAN 5 – Non entra bene in partita, con una serie infinita di errori banali e di distrazione.)

Nikola KALINIC 5 – Viene divorato dai difensori dell’Udinese, De Maio su tutti. Prestazione anonima. (dal 73’ Edin DZEKO 5,5 - Entra e non riesce a incidere, anche perché non ha i palloni per farlo.)

All. Paulo FONSECA 5 – Va bene dover fare delle rotazioni giocando ogni tre giorni, ma la formazione schierata in campo dal 1' sulla carta sembrava avere delle lacune che il campo ha confermato. Deve riprendere in mano la situazione al più presto.

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 7 – Splendida prestazione da parte dell'argentino. Para tutto quello che c'è da parare e impedisce alla Roma di tornare in partita.

Rodrigo BECAO 6,5 – Partita rognosa e solida. Bada poco per il sottile e subisce il fallo da rosso di Perotti.

Sebastien DE MAIO 7 – Si prende gioco di Kalinic: non c'è storia nel duello individuale tra i due. Partita da leader.

Bram NUYTINCK 6 – In difesa è attento e si limita al compitino, in impostazione lascia un po’ a desiderare.

Jens STRYGER LARSEN 6 – Parte bene, sia in spinta che in fase di ripiegamento. Nella ripresa si limita a coprire e fa il suo senza esagerare (dal 81’ SAMIR s.v. - Entra a partita ormai conclusa.)

Rodrigo DE PAUL 7,5 – Un professore stasera. Faro dell'Udinese in fase offensiva, decisivo anche in copertura. Prestazione totale, condita anche da due asisst: il primo non voluto, il secondo dipinto.

Mato JAJALO 6,5 – Prestazione essenziale. Gioca con semplicità ma fa sempre quello che serve con estrema pulizia.

WALACE 5,5 – Assente dalla manovra e impreciso: il peggiore del centrocampo dell’Udinese. (dal 57’ Seko FOFANA 6,5 - Ha voglia di spaccare il mondo e lo dimostra con tutto se stesso: fisico e tecnica, contribuisce ad abbattere la Roma.)

Marvin ZEEGELAAR 6,5 – Ottimo avvio di parta sia in spinta che in fase difensiva come Stryger Larsen, cala con il passare dei minuti. (Dal 65’ Hidde TER AVEST 6 - Dà nuova linfa al centrocampo dell'Udinese in un momento delicato del match.)

Il gol di Lasagna contro la Roma Credit Foto Getty Images

Kevin LASAGNA 7 – In campo aperto è devastante e si divora Fazio, sia in occasione del gol che successivamente. Esce all’intervallo per un problema fisico. (Dal 46’ Lukasz TEODORCZYK 6 – Spreca qualche buona opportunità in ripartenza ma fa bene a sportellate. Si vede annullare due reti per fuorigioco.)

Stefano OKAKA 5,5 – Fa a sportellate con Smalling e ha poche occasioni: nella ripresa spreca l’unica grossa chance che ha a disposizione. (Dal 65’ Ilija NESTOROVSKI 6,5 - Entra benissimo in partita: il suo ottimo atteggiamento viene premiato dal gol che chiude il match.)

Luca GOTTI 7 - Prepara benissimo la partita, come dimostra il fatto che l'Udinese fosse in controllo anche in parità numerica. Bene anche la gestione dei cambi.

