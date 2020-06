Roma-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Sono 91 i precedenti tra Roma e Udinese in Serie A: per i padroni di casa 47 vittorie, 23 pareggi e 21 partite perse.

Probabili formazioni

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Diawara; Carles Perez, Pastore, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: Pellegrini, Veretout

Indisponibili: Pau Lopez

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Jajalo, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Mandragora, Prodl

Statistiche Opta

La Roma ha vinto ben 12 delle ultime 13 sfide contro l’Udinese in Serie A (1P): quella friulana è la squadra contro cui i giallorossi hanno vinto più gare dal 2013/14 in avanti in campionato.

La Roma ha vinto tutte le ultime sei partite casalinghe contro l’Udinese: è già striscia record per i giallorossi in questa sfida in Serie A.

La Roma è andata a segno in tutte le ultime 13 partite casalinghe contro l’Udinese (33 reti) – i giallorossi non hanno mai segnato in 14 partite interne consecutive contro i bianconeri, essendo arrivati a quota 13 anche tra 1950 e il 1982.

Nelle ultime 12 trasferte contro squadre nelle prime cinque posizioni in classifica, l’Udinese non ha mai vinto, avendo ottenuto un solo punto – inoltre i bianconeri hanno subito gol in tutte le ultime 19 gare di questo tipo.

Tutti gli ultimi 18 gol casalinghi della Roma in Serie A sono arrivati da dentro l'area di rigore (inclusi tre rigori) - l'ultima rete realizzata in casa dalla distanza è di Nicolò Zaniolo a ottobre, contro il Milan.

Nessuna squadra ha vinto meno gare in trasferta dell'Udinese (due) nel corso di questo campionato, l'ultima il 6 gennaio contro il Lecce.

L'Udinese è la vittima preferita in Serie A per il centrocampista della Roma Diego Perotti: 4 reti in 8 partite.

L'attaccante dell'Udinese Stefano Okaka ha disputato 34 gare e segnato 2 gol in Serie A con la maglia della Roma.

Il centrocampista dell'Udinese Rodrigo de Paul ha fatto il suo esordio in Serie A nell’agosto 2016 proprio contro la Roma – ai giallorossi ha segnato un solo gol in sette sfide di campionato.

