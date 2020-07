Roma-Verona: probabili formazioni e statistiche

La Roma non perde contro il Verona in Serie A dal 1996, con Carlos Bianchi in panchina: da allora per i giallorossi 11 vittorie e cinque pareggi.

Probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Fazio; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Kolarov; Zaniolo, Lo. Pellegrini; Dzeko. All. Fonseca

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Santon, Smalling

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Empereur, Günter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Zaccagni, Verre; Stepinski. All. Juric

Indisponibili: Bocchetti, Borini, Danzi, Dawidowicz, Pazzini

Statistiche Opta

Sono 57 i precedenti tra Roma e Verona in Serie A: per i giallorossi 29 successi, 19 pareggi e nove partite perse.

La Roma non perde contro il Verona in Serie A dal 1996, con Carlos Bianchi in panchina: da allora per i giallorossi 11 vittorie e cinque pareggi.

Nell’era dei tre punti a vittoria la Roma è imbattuta in casa contro il Verona in Serie A, grazie a sette vittorie, sei delle quali con almeno tre gol giallorossi, e un pareggio.

La Roma è una delle due squadre che ha vinto tutte le gare di questo campionato contro squadre neopromosse (assieme all’Atalana, 4/4): cinque su cinque. Potrebbe fare l’en plein per la terza stagione di fila.

La Roma ha subito 22 gol nel girone di ritorno di questo campionato, già uno in più di quanti ne aveva incassati in tutto il girone d’andata (21).

Tre partite senza vittorie per l’Hellas (2N, 1P): la squadra di Juric non manca il successo per quattro gare di fila in campionato da settembre 2019.

Il Verona ha subito 10 degli ultimi 11 gol in campionato nei secondi tempi, quattro dei quali dal 90’ in poi.

A partire da febbraio, Henrikh Mkhitaryan è il giocatore della Roma che ha preso parte a più gol in Serie A: otto, in nove presenze (cinque reti, tre assist) - nella precedente parte di stagione l’armeno aveva partecipato a sole quattro reti in campionato (sempre in nove presenze).

L'attaccante della Roma Edin Dzeko ha giocato la sua prima partita di Serie A nell'agosto 2015 contro il Verona - in cinque sfide con i gialloblù ha segnato due gol e fornito un assist.

L'attaccante del Verona Fabio Borini ha disputato le sue prime 24 partite in Serie A con la maglia della Roma, segnando nove reti - non è mai andato in gol contro la sua ex squadra (due precedenti, entrambi con il Milan).

