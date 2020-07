Una riunione produttiva quella tenutasi il 7 luglio tra Virginia Raggi e i consiglieri. Al centro della conferenza il progetto per il nuovo stadio della Roma. Dopo aver rassicurato la maggioranza sulla validità del progetto, ora si aspetta l'approvazione in Aula.

Prima di passare il progetto del nuovo stadio di Tor di Valle in Aula, Virginia Raggi vuole assicurarsi che tutte le carte siano in regola. Una video-assemblea è stata organizzata ieri, 7 luglio 2020, e il sindaco di Roma ha voluto assicurarsi di avere il pieno appoggio da parte della maggioranza. All’incontro erano presenti gli assessori all’Urbanistica Luca Montuori, alla Mobilità, Pietro Calabrese e ai Lavori pubblici, Linda Meleo. Poi, i funzionari che hanno lavorato al dossier, i direttori dei Dipartimenti Urbanistica e dei Lavori pubblici. Fra gli eletti 5stelle erano presenti in 26. Il voto sullo stadio giocherà sicuramente un ruolo cruciale in vista delle elezioni 2021.

Nel corso della riunione, l’ingegnere nonché vicedirettore generale del Campidoglio Roberto Botta ha illustrato i dettagli del progetto al consiglio comunale. L’approccio della Raggi nei confronti del nuovo stadio è stato meticoloso sin dall’inizio: il sindaco aveva richiesto una due diligence esterna al Politecnico di Torino coadiuvata da un ulteriore accertamento interno per evitare passi falsi. Tale cura nel dettaglio - che ha preso in considerazione i calcoli sugli espropri, quelli sui costi degli oneri concessori da riscuotere dal privato, e la minima ombra di corruzione - è stata apprezzata dai consiglieri, che hanno chiuso l’assemblea su una nota rassicurante. La fiducia della maggioranza è in tasca, la sensazione è che in Aula si potrebbe votare anche verso la fine di questa estate.

