C'era stato un po' di timore per le condizioni di Zaniolo di rientro dalle vacanze in Sardegna, l'ex Fiorentina però è arruolabile dopo il tampone negativo. Il giocatore sarà presente a Trigoria, prima di aggregarsi al ritiro della Nazionale a Coverciano per le prime due gare della Nations League (4 e 7 settembre).

Buone notizie per la Roma e per Nicolò Zaniolo. Dopo la positività di Mirante, c'era ansia per le condizioni di Zaniolo appena rientrato dalle vacanze in Sardegna, ma il giocatore dei giallorossi è risultato negativo al tampone per il covid. Ecco che Zaniolò sarà così arruolabile per la Roma, ma anche per la Nazionale.

Dal 27 agosto, infatti, ci sarà il raduno della Roma a Trigoria, dove Zaniolo farà un secondo tampone per accertare la sua piena negatività. A quel punto il trequartista saluterà già i suoi compagni perché a Coverciano ci sarà il raduno della Nazionale fissato per il 29 agosto.

Il ct Roberto Mancini ha già diramato la lista di 34 giocatori in vista delle prime due gare di Nations League che si disputeranno ai primi di settembre: il 4 settembre contro la Bosnia al Franchi di Firenze e il 7 settembre contro i Paesi Bassi ad Amsterdam.

