Il gioiello giallorosso firma il 3-0 a Brescia e torna a gioire dopo 204 giorni dall'ultima esultanza: "Ho avuto un infortunio brutto e sto rispondendo bene, poi sono felice che la squadra sta ritrovando la strada giusta. Come sto? Si gioca ogni 3 giorni, quindi sarò al 60-65% della forma".

Serata perfetta per la Roma che vince 3-0 a Brescia, si rilancia in classifica e si gode il ritorno al gol del gioiello Nicolò Zaniolo, a segno per la prima volta in carriera da subentrato ma in generale al ritorno all'esultanza 204 giorni dall'ultima volta, contro la Fiorentina. In mezzo, il grave infortunio al ginocchio. Queste le sue parole a Roma TV:

Sono molto felice, dopo sei mesi di sacrifici questo è stato un coronamento di un nuovo punto di partenza. Ho avuto un infortunio brutto e sto rispondendo bene, poi sono felice che la squadra sta ritrovando la strada giusta. Serata perfetta, continuiamo così

Poi ha aggiunto: "Ogni giorno mi pongo degli obiettivi per tornare come prima. So che non sono al 100%, è normale, ogni giorno vado al campo un’ora prima per preparare il ginocchio. penso che in Europa League potrò dare una grossa mano, ma gli obiettivi sono giorno per giorno". Sull'infortunio ha spiegato che ancora non si sente al massimo:

Mi alleno con la squadra da sole due settimane e si gioca ogni 3 giorni, quindi sarò al 60-65% della forma. Ora in testa ancor non sono libero, magari nei cambi di direzione, ma col tempo tutto tornerà come prima

In chiusura un'analisi su di sè, sullo Zaniolo post infortunio: "Durante la quarantena ho rivisto le azioni di quasi tutte le partite della squadre. Sto lavorando su questo ruolo, mi diverte, poi ogni tanto la butto dentro e sono felice".

