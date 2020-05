Sabatini: "Ibrahimovic al Bologna? Non è alla nostra portata, non ci credo molto"

Il coordinatore tecnico del club emiliano commenta ai microfoni di Sky le parole di Mihajlovic che tengono viva la possibilità che l'attaccante svedese indossi la maglia rossoblù la prossima stagione: "È un'operazione che si potrebbe solo sviluppare tramite la stima reciproca e l'amicizia con Sinisa".

Le parole di Sinisa Mihajlovic ("Certamente Ibrahimovic non rimarrà a giocare a Milano, ma la domanda è se verrà da noi o tornerà in Svezia") fanno sognare i tifosi del Bologna ma a raffreddare gli entusiasmi ci pensa Walter Sabatini. Ai microfoni di Sky il coordinatore delle aree tecniche del club emiliano mantiene un profilo basso e non sembra particolarmente caldo sull'argomento.

Sarebbe un'operazione di mercato non alla portata del Bologna, non sarebbe strategica. Certo, sarebbe un giocatore che aiuterebbe i nostri giovani a crescere, si potrebbe solo sviluppare tramite la stima reciproca e l'amicizia con Sinisa. Magari, ma no, non ci credo molto. Noi stiamo molto attenti, siamo attratti dal talento e dall'anagrafe dei giocatori. Ho notato un 2004 di un'altra squadra che mi ha fatto brillare gli occhi

