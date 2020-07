Sampdoria-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Sono 73 le sfide tra Sampdoria e Genoa in Serie A: per la squadra blucerchiata 29 successi, 27 pareggi e 17 partite perse.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Thorsby, Ekdal, Jankto; Bonazzoli, Quagliarella. All. Ranieri

Squalificati: nessuno

Indisponibili: nessuno

GENOA (3-4-1-2): Perin; Masiello, Romero, C. Zapata; Biraschi, Schöne, Behrami, Criscito; Iago Falque; Pandev, Sanabria. All. Nicola

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Radovanovic, Sturaro

Statistiche Opta

Con cinque vittorie e due pareggi, la Sampdoria è imbattuta nelle ultime sette sfide contro il Genoa – l’ultima striscia di imbattibilità più lunga per i blucerchiati contro i rossoblu risale al 1994.

La Sampdoria ha ospitato il Genoa 36 volte in Serie A, con un bilancio di 14 vittorie casalinghe, 14 pareggi e otto successi esterni: l’ultimo successo del Grifone risale al maggio 2016 (0-3 con gol di Pavoletti e doppietta di Suso).

Nelle ultime 13 sfide di Serie A tra Sampdoria e Genoa nel girone di ritorno di Serie A non si è mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila (cinque successi blucerchiati, quattro rossoblù e quattro pareggi): vittoria della Samp nell’aprile 2019.

La Sampdoria ha vinto le ultime due gare casalinghe in campionato senza subire alcun gol, l’ultima volta che ha ottenuto tre successi interni di fila in Serie A risale a gennaio 2019 (con ben tre clean sheet).

È solo la terza volta che la Sampdoria segna almeno tre gol in tre gare di fila in Serie A; nel 1948 e nel 1951 le altre, non è mai arrivata a quattro consecutive.

Nel mese di luglio la Sampdoria è prima in classifica in Serie A, con cinque vittorie e una sconfitta in sei gare.

Nella gara di andata Claudio Ranieri è diventato il primo, nell’era dei tre punti a vittoria, ad allenare in tutti i quattro Derby cittadini: Genova, Milano, Roma e Torino.

Tre dei cinque gol di Fabio Quagliarella contro il Genoa in Serie A sono arrivati nelle ultime cinque sfide, mentre solo due nelle prime 14.

Il Genoa ha una percentuale di vittorie del 33,3% con Antonio Sanabria titolare in questa Serie A (cinque su 15), percentuale che si abbassa al 15,8% senza l’attaccante paraguaiano dal 1’ minuto.

