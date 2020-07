Grazie a una doppietta di Zlatan Ibrahimovic e ai timbri di Calhanoglu e Leao il Milan di Pioli rifila un poker di reti alla Sampdoria e si porta a quota 63 punti in classifica, provvisoriamente a una sola lunghezza dalla Roma quinta della classe. Askildsen “salva l’onore” dei blucerchiati nel finale. Donnarumma para un altro penalty (a Maroni).

Ennesima festa post Covid per il Milan di mister Stefano Pioli: trascinato dal trio extra lusso Donnarumma/Ibrahimovic/Calhanoglu i rossoneri archiviano la pratica Sampdoria (ormai prive di domande a questo campionato) e conservano qualche lumicino di speranza in chiave Europa League (piazzamente fase a gironi). E' un Milan capace ormai di procedere col pilota automatico: coi dovuti innesti non sarà impossibile allestire una squadra da quarto posto.

Il tabellino

Sampdoria (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli (46’ Leris), Linetty (45’ Askildsen), Vieira (45’ Bertolacci), Jankto; Ramirez (46’ Maroni), Quagliarella (75’ Gabbiadini)

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria (62’ Castillejo), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie (80’ Biglia), Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu (62’ Bonaventura), Rebic (46’ Leao); Ibrahimovic (81’ Paquetà)

Gol: 87’ Askildsen; 4’, 58 Ibrahimovic, 52’ Calhanoglu, 92’ Leao

Assist: Rebic, Ibrahimovic, Calhanoglu, Bonaventura

Ammoniti: Bereszynski; Rebic

La cronaca in 10 momenti chiave

Minuto 4: GOOOL! IBRAHIMOVIC!!! Incornata di testa su cross di REBIC dalla sinistra!!! 0-1!!!

Minuto 10: FALCONEE! Miracoloso su Hernandez e reattivo su Calabria!!

Minuto 31: YOSHIDA!!! DICE DI NO A IBRA!! Deviazione determinante!! MILAN VICINO ALLO 0-2!

Minuto 38: CALHANOGLUUUUUUUU!!! DESTRO che sfiora il sette!!!

Minuto 52: DONNARUMMA!!! Respinge in qualche modo la bomba su punizione di Quagliarella!! Poi Colley non inquadra la porta!!

Minuto 54; CALHANOGLU!! GOL ANNULLATO E POI CONCESSO!! Spinta su Vieira secondo Pasqua, il monitor gli fa cambiare idea!! 0-2!! Assist di Ibra!

Minuto 58; GOOOOOOL!! GOOOOOL!! IBRAHIMOVIC su assist di Calhanoglu!!!! 0-3! Apre il piattone col sinistro lo svedese

Minuto 78: DONNARUMMA!!!!! PARAAA il rigore A MARONI!!!

Minuto 88: GOOOOOOOL!! GOOOOOL! ASKILDSEN!!! CHE DESTRO!!! 1-3!!! SOTTO IL SETTE!

Minuto 92: GOOOOOL!! LEAO!!! GRAN DESTRO!!! 1-4!!! Ennesimo assist di Bonaventura!

Zlatan IBRAHIMOVIC – Doppietta d’autore (ottavo e nono gol in Serie A) e assist (il quinto) per Calhanoglu. Uomo franchigia da confermare a ogni costo

Promosso

Gianluigi DONNARUMMA – Vince lo strepitoso duello con Quagliarella, di classe e riflessi. Poi il quarto rigore parato in stagione. Marziano.

Bocciato

Bartosz BERESZYNSKI – Ancora disastroso, arato da Rebic e Theo Hernandez sulla sua fascia di competenza.

