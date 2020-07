Sampdoria-Milan: probabili formazioni e statistiche

La Sampdoria ha affrontato il Milan 123 volte in Serie A: 30 successi, 30 pareggi e 63 partite perse.

Probabili formazioni

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli, Vieira, Linetty, Jankto; Quagliarella, Gabbiadini. All. Ranieri

Squalificati: Thorsby

Indisponibili: Ekdal, Bereszyński, Chabot, Ramirez

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Conti, Musacchio, Romagnoli

Statistiche Opta

La Sampdoria ha vinto solo tre delle ultime 14 sfide contro il Milan in Serie A, con quattro pareggi e sette successi rossoneri a completare il bilancio.

Sono 61 le sfide in casa per la Sampdoria, con il Milan in trasferta in Serie A: il bilancio si compone di 19 vittorie interne, 19 pareggi e 23 successi esterni.

La Sampdoria ha vinto le ultime due partite casalinghe contro il Milan in Serie A e non è mai arrivata a tre successi interni di fila contro i rossoneri.

La Sampdoria non pareggia in casa da gennaio in campionato: da allora per i blucerchiati tre successi interni e quattro sconfitte.

Il Milan ha segnato 28 reti in 10 partite di Serie A dopo il lockdown, esattamente quante quelle realizzate dai rossoneri in tutto il resto del campionato (26 gare).

Claudio Ranieri non ha mai battuto nel confronto tra allenatori in Serie A Stefano Pioli: tre pareggi e una vittoria per l’attuale tecnico del Milan.

Manolo Gabbiadini è il giocatore di movimento più utilizzato da Claudio Ranieri in questo campionato (26 presenze) e, al pari di Quagliarella, quello che ha segnato più reti sotto la sua guida (10).

Il centrocampista del Milan Hakan Calhanoglu non realizzava otto reti all'interno di un singolo campionato dalla stagione 2014/15, quando giocava al Bayer Leverkusen.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha segnato ben cinque gol in otto sfide contro la Sampdoria in Serie A (uno con la Juventus e quattro con l’Inter) – contro i blucerchiati ha anche fornito due passaggi vincenti, di cui uno in rossonero.

