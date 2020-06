Sandra Zampa: "Tifosi allo stadio? Lascio un velo di speranza per l'apertura parziale degli stadi"

La sottosegretaria al Ministero della salute lascia uno spiraglio sulla riapertura, quanto meno parziale, degli stadi da qui fino alla fine della stagione. Ovviamente tutto dipenderà dei dati dei contagiati, ma se ne discuterà in Parlamento dopo l'analisi del CTS.

Durante un intervento al Parlamento, dove ha commentato le parole del Primario dell'ospedale San Raffaele di Milano, la sottosegretaria al Ministero della salute, Sandra Zampa si è espressa anche sulla possibilità di rivedere i tifosi allo stadio da qui al termine della stagione, fissata entro il 2 di agosto.

Riaprire gli stadi?

Non c'è mai stata nessuna preclusione. Eravamo preoccupati per la ripresa, che poi è arrivata. Aspettiamo i dati e vediamo anche se si potrà portare gente agli stadi, con norme di sicurezza assolute. In ogni caso, il tema per ora non è stato affrontato per niente, il CTS deve occuparsi di una marea di situazioni, ma l'ultima parola spetta alla politica

C'è quindi speranza...

Le cose stanno andando molto meglio, il virus pare essere meno pericoloso, ma c'è ancora e non bisogna abbassare la guardia. l'Italia ha lavorato bene ed è stata modello per altri Paesi europei, indicando una strada. Lasciamoci con un velo di speranza anche sull'apertura parziale degli stadi, porterò questo quesito, ne sarò portavoce

