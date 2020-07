Sarri come Guardiola: "La miglior definizione l'ha data lui, l'Atalanta è come andare dal dentista"

Il tecnico della Juventus sposa in pieno la tesi Guardiola, definendo come una top l'Atalanta di Gasperini. E sulla Champions nessun commento: "E' lontana, al momento abbiamo altre priorità: prima il campionato, poi il Lione, poi vedremo".

Sull’Atalanta, Sarri come Pep

"Questa è una fase importante della stagione. L’Atalanta in questo momento va considerata una realtà: sta facendo benissimo e ha numeri di grandissimo livello soprattutto in trasferta. Quindi è un avversario difficilissimo ma ormai lo è da diverso tempo. La più bella definizione dell’Atalanta penso sia quella di Guardiola: è come andare dal dentista, ne puoi uscire anche ma il male lo senti”.

Sui sorteggi Champions, no comment

"No lasciamo perdere, non mi interessa. In questo momento abbiamo un solo obiettivo che è il campionato e poi penseremo al Lione. È talmente lontano dai nostri pensieri che non ci dobbiamo perdere neanche la minima energia”.

Su Douglas Costa

"Dougy per noi è importante, per certi momenti può fare la differenza. Abbiamo fatto un periodo senza Higuain e con pochissime alternative e in quel periodo Dougy era troppo importante averlo in panchina per poter cambiare le partite”.

Di nuovo sull’Atalanta, quale partita dal punto di vista tattico

"L’Atalanta ti fa rischiare dal punto di vista tattico perché è una squadra aggressiva che viene a prenderti nella costruzione dell’azione e ha ripartenze di grandissimo livello. Il rischio tattico è insito nella partita. Dal punto di vista fisico hanno accelerazioni importanti. È una partita difficile sotto tutti i punti di vista anche se secondo me tutte le squadre hanno qualcosa in meno rispetto ai momenti migliori della stagione. Però questa capacità di strappo loro ce l’hanno ed è un’altra cosa da tenere in considerazione”.

