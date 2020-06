Il tecnico dei bianconeri esce dal Dall'Ara col sorriso per la prestazione dei suoi ragazzi, ma spera che la Juventus riesce a trovare sempre una sorta di equilibrio anche quando Ronaldo e Dybala non siano nella loro serata migliore.

Sarri è soddisfatto questa volta della prova della sua Juventus. Ha rivisto l'intensità che voleva: non per tutti i 90 minuti, ma per larghi tratti di gara. Grande performance di Ronaldo e Dybala, l'auspicio è che la Juventus funzioni anche nelle loro giornate no. Poi su de Ligt e Bernardeschi...

Eravamo più brillanti dal punto di vista fisico, abbiamo fatto 70 minuti con buona intensità. In Coppa invece dopo 30' eravamo già in fase calante. Ronaldo e Dybala? Avere delle individualità di alto livello ti aiuta a risolvere delle partite. Noi però dobbiamo avere una duplice ambizione, il primo obiettivo è quello di mettere loro nelle condizioni per sfruttarli al massimo, poi riuscire a rimanere una squadra competitiva anche nelle loro giornate meno brillanti

Parole al miele per Bernardeschi

Aveva fatto bene già negli ultimi due ingressi, dava la sensazione di essere in un buon momento. Ha fatto 70 minuti su buonissimi livelli, sono soddisfatto di quello che ha fatto perché penso che se lo meriti. È spesso sottovalutato e ipercriticato

Anche de Ligt è cresciuto tanto. Meglio quando parte da destra?

Ci credo, ma fino a un certo punto. La posizione può cambiare poco il rendimento. È cresciuto nell'abituarsi al nostro tipo di calcio. Veniva da un Paese diverso, in cui la fase difensiva non era curata come in Italia, dove c'è più tattica. È il primo anno qui e considerando l'età che ha, non ha faticato poi così tanto. È un predestinato, diventerà un riferimento a livello europeo nel ruolo

Sinisa MIHAJLOVIC (All. Bologna)

Purtroppo abbiamo perso, ma comunque è stata una gara equilibrata. Sapevamo che la Juventus sarebbe arrivata arrabbiata a questa partita. È quasi impossibile che sbaglino tre partite di fila. Quando ha cominciato a scendere la loro pressione, abbiamo preso gol su rigore e tutto è diventato più difficile

C'è stata paura in questo periodo

Penso che sia un sentimento positivo aver paura, però dopo devi essere più forte della paura e superarla, perché se ti fai schiacciare dalla paura poi vai sempre più giù. E invece devi essere più forte della paura, vincerla e andare oltre

Paulo DYBALA (Juventus)

Oggi non mi sentivo benissimo, sono contento di aver fatto una grande partita. Quando sono stato fermo, ho cercato di rimanere in forma anche curando l'alimentazione. Grazie ai preparatori ho fatto un grande mini ritiro. Questa partita ci dà tanta carica per la prossima. Il ruolo più congeniale? Nella mia carriera ho giocato in tutti i ruoli dell'attacco. Cerco sempre di fare quello che mi chiede il mister e di trovarmi al meglio con i miei compagni. Parliamo spesso anche per capire dove ci troviamo meglio. Mi trovo bene con il mister, mi dà molta libertà. Mi chiede di andare in area, vuole che la riempiamo, anche se io per caratteristiche tendo a rimanere più dietro

