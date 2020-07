Sarri: "La Juventus ha giocato 60 minuti di livello mondiale, poi abbiamo avuto un blackout"

C'era poco da fare quando hai quel tipo di blocco, dice Sarri sconsolato dopo il ko di San Siro. Occhio però a dar troppo peso a questa sconfitta dice l'allenatore della Juventus, perché tante possono essere le motivazioni. Bisogna subito ripartire pensando alla prossima.

Maurizio SARRI (All. Juventus)

Oggi abbiamo fatto 60 minuti di livello mondiale. Eravamo in pieno controllo del match, poi c'è stato un blackout al quale non dobbiamo nemmeno pensare troppo, perché tra pochi giorni abbiamo un'altra partita. Blackout totale per un quarto d'ora, è successo anche ad altre squadre in questo periodo. Bisogna uscire da questa partita prendendo il meglio che c'è stato, dimenticandoci il resto, perché non è il caso di farci troppi processi. Tanto poi le vere motivazioni di questi blocchi sono introvabili

Manca qualcosa a livello di motivazioni?

Abbiamo fatto delle partite brutte, perdendole. Ma non è un momento di quel tipo, stiamo facendo bene e l'abbiamo fatto anche stasera. Questi blackout succedono più spesso del solito, perché è un momento difficile, si gioca tanto a temperature altissime. Farci dei processi ci potrebbe far perdere quanto conquistato negli ultimi tempi. Sono blackout per i quali ognuno tira fuori una motivazione diversa. Il momento è talmente diverso dalle sconfitte di Verona e Napoli che non possiamo individuare la stessa motivazione. La squadra deve convincersi che ha un ottimo calcio e deve ripartire da qui

Hanno pesato le assenze?

In difesa si è sofferto dopo il blackout, prima non avevamo concesso nulla. In quei momenti di vuoto puoi cambiarli anche tutti, ma riesci a cambiare poco. Non vedo le assenze come motivo del blackout. Higuain? Ha fatto quello che poteva, ha fatto bene per un tratto, poi è andato scomparendo, com'era fisiologico che accadesse

C'è stata però una crescita da parte di Rabiot



Ti direi di no, altrimenti l'impatto sarebbe stato diverso. Invece la squadra è stata applicata, attenta. Mi sembra che il blackout sia venuto dopo il rigore, non dopo il 2-0. Rabiot è un ragazzo che si sta integrando nel gruppo e nel calcio italiano. Ha fatto un po' di fatica, gli infortuni l'hanno rallentato, adesso sta venendo fuori

