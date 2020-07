L'allenatore bianconero conosce le difficoltà della gara contro i neroverdi, capaci di fare 2-2 all'andata e reduci da quattro vittorie di fila: "Il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell'Atalanta. Il titolo? Siamo in mano nostra, abbiamo undici punti da fare in sei partite". Infine su Chiellini: "E' una delle assenze che sono pesate di più durante la stagione".

Mancano 6 giornate alla fine del campionato, la Juventus ha 8 punti di vantaggio sull'Inter e vede il traguardo sempre più vicino, ma gli ultimi risultati non fanno stare tranquilli. Il ko col Milan, il 2-2 ripreso a tempo scaduto con l'Atalanta e ora c'è la trasferta sul campo del Sassuolo, reduce da quattro vittorie e capace di pareggiare 2-2 all'andata. Maurizio Sarri è consapevole del potenziale e della pericolosità della squadra di De Zerbi: "Il Sassuolo è una di quelle squadre che ha preso la strada dell'Atalanta. Ha dato continuità a un progetto, sta bene, la incontri in un periodo pericoloso perché ha un carico offensivo importante. L'entusiasmo c'è anche da parte nostra, così come la determinazione. Ti può mettere in grande difficoltà perché ha grandi capacità in fase di possesso. Non si fanno remore anche contro le grandi squadra. Dobbiamo tenere conto di questo aspetto, a tratti dovremo anche soffrire".

Ovviamente si parla di Scudetto e altrettanto ovviamente Sarri predica calma:

Serie A Juventus, Lazio e Inter: tutte le sfide per lo Scudetto dal 20 giugno al 2 agosto DA 18 MINUTI

Lo scudetto non è scontato, è da soffrire e combattere. Siamo in mano nostra, abbiamo undici punti da fare in sei partite, non è scontato il risultato ma siamo anche abbastanza maturi per comprenderlo. Mi estraneo da tutto, non so la critica e non frequento i social, la gente per strada mi pare ci dia appoggio e affetto

In vista della sfida coi neroverdi la Juventus potrebbe far riposare Bonucci e rilanciare l'ex di turno Demiral, al rientro dopo un lungo stop: "Bonucci ha un problema a un piede: vediamo se è migliorato o no e vediamo se è il caso di farlo giocare o se tenerlo a riposo. Demiral? Sta come un ragazzo che viene da un'operazione al crociato. Sta bene, non l’ho visto in grandissima difficoltà. Poi è rientrato l'altro ieri e diamogli un po' di giorni per allenarsi e tornare in condizione. La sensazione è che sia guarito. Ora c'è da renderlo efficiente dal punto di vista della prestazione".

Poi Sarri parla dell'esclusione di Pjanic contro l'Atalanta e dell'assenza sottovalutata di Chiellini: "Quella di Pjanic è stata un’esclusione precauzionale, aveva solo un affaticamento all'adduttore che poteva diventare problema. Il giorno dopo ha subito fatto allenamento normalmente. Chiellini? E' una delle assenze che sono pesate di più durante la stagione, è stato poco evidenziato. Quando era in ripresa si è dovuto fermare per il lockdown, adesso lo vedo in crescita, non ha i novanta minuti, ma sta crescendo".

Infine il tecnico bianconero risponde alle critiche sul centrocampo poco prolifico in zona gol: "Abbiamo fatto 17 gol in 6 partite, il problema realizzativo non ci appartiene. Il giocatore che ha più gol nei piedi è Ramsey per caratteristiche individuali, poi abbiamo una serie di calciatori in crescita che, in futuro, ci possono dare qualche gol in più; mi riferisco a Bentancur e Rabiot".

Play Icon WATCH Sarri: "Champions? Lontana, concentriamoci sullo Scudetto: il margine che abbiamo non dà garanzie" 00:01:55

Serie A Juventus, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 2 ORE