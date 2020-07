Il tecnico dei bianconeri non vuole sentir parlare di Scudetto nonostante il vantaggio accumulato dopo i ko di Lazio e Inter. Per mantenerlo, questo vantaggio, serve continuità e servirà battere un Milan che ha dato fastidio alla Juve in questa stagione.

Vigilia importante per la Juventus che dovrà affrontare un avversario tosto, il Milan che arriva dalla vittoria per 3-0 contro la Lazio. Appunto, i ko di Inter e Lazio possono aver spianato la strada alla Juventus per il discorso Scudetto, ma Sarri non vuole cali di tensione. Si pensa solo al Milan e a come batterlo, soprattutto considerando le difficoltà che i rossoneri hanno causato alla Juve in questa stagione.

Sarà una partita difficile, il Milan ci ha creato sempre difficoltà in questa stagione e in questo momento è in grande forma fisica e mentale. Ha conquistato due vittorie importantissime, in questo momento affrontare il Milan è complicato

Serie A Pioli: "Ora è davvero il mio Milan. Rangnick? Finiamo bene il campionato e poi si vedrà" DA UN' ORA

Le partite in stagione tra Juventus e Milan

Data Risultato Marcatori 10/11/2019 Serie A Juventus-Milan 1-0 77' Dybala 13/02/2020 semifinale andata Coppa Italia Milan-Juventus 1-1 61' Rebic; 90+1 rig. Cristiano Ronaldo 12/06/2020 semifinale ritorno Coppa Italia Juventus-Milan 0-0* /

*risultato che ha permesso alla Juventus di accedere alla finale

Lazio e Inter hanno frenato

Non dovrebbero creare rilassamento, è un periodo in cui le partite sono tutte difficili e sbagliare una partita può essere estremamente facile. Nessuno sta benissimo sul piano fisico, l'aspetto mentale fa la differenza, possono venire facilmente fuori risultati non scontati. Ho detto ai ragazzi che sarà un mese molto difficile, guardiamo solo alla partita di domani e non guardiamo neanche a chi affronteremo la prossima volta

Ha già deciso con chi sostituire Dybala e de Ligt?

Non abbiamo deciso niente, le soluzioni più scontate sembrerebbero Rugani e Higuain. Tutti parlano della nostra rosa larga, ma nell'ultima gara c'erano 21 convocati con tre portieri e alcuni giovani. Chiellini e Alex Sandro hanno fatto domenica una prima fetta di allenamento con gli altri, ma da questo a essere in condizione per fare una partita c'è ancora differenza. Vediamo anche oggi le reazioni e poi decidiamo

Come sta Higuain?

Io durante la stagione ho letto che ho litigato un po' con tutti, in realtà l'unico giocatore con cui ho litigato è Higuain. È sempre stato così, forse anche perché lui necessità di avere un contraltare piuttosto aggressivo per dare il meglio. Mentalmente sta meglio, non so che tipo di tenuta possa avere in questo momento. Negli ultimi giorni si è allenato con più continuità, dopo il piccolo infortunio sembra stare bene, ma nell'ultimo mese non si è allenato molto. Dal punto di vista psicologico è un ragazzo sensibile, si può abbattere quando va in depressione e va accompagnato e sostenuto. Ma al contrario, quando va in esaltazione, va placato perché il rischio è quello che si accontenti

Maurizio Sarri e Gonzalo Higuain Credit Foto Imago

Avete già pensato alla Champions? O come prepararla dal punto di vista fisico?

Ormai quello è stato fatto è stato fatto, in questo momento non ci sono margini per fare altro. Intervenire sull'aspetto fisico è impossibile, se poi tra qualche settimana recuperiamo tutti si può pensare di prenderne due-tre e fare un lavoro mirato

Play Icon WATCH Sarri: "Buffon? Davanti a giocatori con certi numeri non servono parole, bisogna solo applaudire" 00:02:00

Serie A Scudetto, Champions, Europa League e salvezza: le volate a 8 giornate dalla fine DA UN' ORA