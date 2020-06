Sarri: "Sofferto nel primo tempo, ma buona mentalità". Higuain: "E' stato un periodo brutto"

Il tecnico della Juventus si è detto soddisfatto dopo il 4-0 sul Lecce: "Sofferto nel primo tempo, ma abbiamo mostrato una buona mentalità". Higuain: "E' stato un periodo difficile, non è stato facile ricominciare a giocare a calcio".

Maurizio Sarri

"Abbiamo fatto tanta fatica nella prima parte, ho visto una bella mentalità: anche a partita chiusa abbiamo attaccato. È una cosa che mi piace molto. Giocando ogni tre giorni sono normali questi approcci, poi la superiorità numerica ci ha aiutato, gli avversari sono calati. Dobbiamo pensare a noi, mi è piaciuta molto la mentalità. Pensiamo a noi stessi".

SU HIGUAIN

Ha passato un momento difficile, a livello personale e anche globale. Parliamo di una cosa che l’ha colpito molto, gli ha lasciato un segno forte addosso. Pensava che giocare al calcio fosse una cosa di cui non occuparsi, e quindi ha passato un momento difficilissimo. Sono contento che abbia segnato subito, è sicuramente un giocatore importante per noi, ci darà tanto”.

SU PJANIC E IL VICINO PASSAGGIO AL BARCELLONA

Io non lo so se Pjanic non giocherà ancora nella Juventus. Non ho ricevuto nessuna comunicazione dalla società. Sarà con noi fino alla fine della stagione e spero anche dopo, ma queste decisioni le prenderemo in una fase successiva, quando inizierà il mercato. È un ragazzo intelligente, che si sa adeguare. Non so niente al momento, ma anche se fosse non ho preoccupazioni”.

SULLA DIFESA CHE NON PRENDE GOL, VERO PUNTO DI FORZA?

"Non lo so, stiamo difendendo bene a livello di squadra. Siamo cresciuti anche nel contenere le ripartenze. Bonucci ha fatto bene, De Ligt si è adeguato immediatamente al calcio italiano e sta facendo partite di livello. Mi dispiace per Rugani, è un ragazzo che in questo momento si merita di giocare. Però è anche difficile per un allenatore cambiare i difensori centrali quando stanno facendo bene".

Fabio Liverani

"La partita, fino all’espulsione, è stata una partita ordinata. Stavamo cercando di chiudere gli spazi e ripartire. Abbiamo delle grandi emergenze, l'espulsione ci ha creato dei danni grandissimi. Posso commentarla fino lì, 11 contro 11 abbiamo fatto quello che dovevamo fare e abbiamo rischiato di passare in vantaggio".

SUI GOL SUBITI

"A me interessa poco, sui gol subiti non mi cambia nulla. La squadra deve continuare a crescere e recuperare giocatori. Facciamo partite pensando alle prossime partite: siamo questi, dobbiamo andare avanti. Se negli scontri diretti troviamo il risultato, possiamo ripartire come prima del lockdown. Noi siamo partiti dalle elementari e siamo arrivati fino alle superiori, ora siamo tornati alle elementari. Dobbiamo ripartire e pensare alla Sampdoria".

SUGLI ALLENAMENTI

"Allenarsi è quasi impossibile, bisogna farlo giocando. Barak non è mai dalla partita, veniva da 20 giorni di inattività. Ma l'ho messo dentro per farlo rientrare in partita. Ti spiego il cambio: io devo pensare anche alle prossime partite, non posso pensare ad uno solo match. Abbiamo tenuto 10', ma poi è diventata una partita difensiva. Non puoi rimanere indifferente quando hai 14 giocatori in allenamento a disposizione".

Gonzalo Higuain

"È stato un periodo un po’ brutto, ho cambiato qualcosa e ho capito che la squadra aveva bisogno per finire la stagione come si deve, da professionista. Era giusto mettermi di nuovo a disposizione. Ora dobbiamo riposare in vista di martedì. È stato un periodo brutto per la pandemia e la saluta di mia madre, è stato un periodo difficile ma mi sono messo subito a disposizione. Il mister e la società mi sono stati vicini. Si doveva vincere, ma la Lazio deve giocare domani. Dobbiamo restare concentrati, tutto può cambiare da un momento all’altro".

