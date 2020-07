Il tecnico del Sassuolo si prepara alla sfida casalinga contro la capolista dopo le quattro vittorie di fila, l'ultima con la Lazio: "La squadra sta bene ma non è ancora al punto finale. Ruoto uomini perché ce n'è bisogno, non per dare contentini. Il valore dei sostituti è diverso ma non minore. Raspadori? E' un piccolo Magnanelli, è nato grande. Ha la testa di un veterano".

Il Sassuolo è la squadra del momento, non c'è dubbio, viene da quattro vittorie di fila, l'ultima contro la Lazio, ha messo in mostra i suoi gioielli, l'ultimo Raspadori, e si appresta a sfidare la capolista Juventus, mercoledì sera in casa alle 21:45. Il tecnico Roberto Zerbi ci tiene a calmare gli animi attorno alla sua squadra: "La vittoria con la Lazio ha aumentato l'entusiasmo, però è finita lì. Abbiamo trovato un'identità precisa da tempo, a questa non dobbiamo venire meno nelle gare più toste. La Juventus è prima in classifica, è la partita più difficile ma dobbiamo mantenere la nostra convinzione. Una palla a Ronaldo e a Dybala è diversa da una palla a un giocatore di medio-bassa classifica ma quando abbiamo il pallone noi dobbiamo far quel che sappiamo".

Le quattro vittorie di fila hanno lanciato i neroverdi, sono ottavi a 46 punti e hanno nel mirino il Milan, a quota 50 e dentro l'Europa League al momento. De Zerbi non si nasconde:

Il Milan che sta facendo una seconda parte di campionato strepitoso. Se non l'avesse fatto, l'avremmo preso in classifica ma io guardo in casa mia. Non dobbiamo vergognarci di porre il Milan come obiettivo. Portiamo rispetto ai rossoneri ma l'obiettivo è raggiungerli perché ci precedono, così come dobbiamo star attenti a Verona e Bologna

Il tecnico degli emiliani sottolinea che la sua squadra non è cambiata nonostante i buoni risultati: "Le quattro vittorie di fila hanno fatto sì che tutti guardassero a noi in modo diverso ma siamo quelli di prima. La squadra sta bene ma non è ancora al punto finale. E' fatta da giocatori che vogliono giocare, ieri voleva allenarsi anche chi aveva giocato tutta la partita a Roma".

Infine una considerazione sui suoi giocatori, sulla gestione e sul talento di Raspadori: "Ruoto uomini perché ce n'è bisogno, non per dare contentini: non possiamo permetterci di far giocare sempre i soliti. Il valore dei sostituti è diverso ma non minore. Raspadori? L'ho detto tempo fa: è un piccolo Magnanelli, è nato grande. Ha la testa di un veterano, non serve stargli troppo addosso. Se lo meritava già prima l'esordio da titolare. Purtroppo per lo spazio ma per fortuna per lui per avere un modello, ha trovato Caputo davanti".

