Sassuolo esagerato! 5-0 al Genoa, che ora trema: rossoblù con un solo punto sul Lecce terzultimo

Berardi e soci danno spettacolo e distruggono un Genoa mai in partita. A Udine vince il Lecce, che sale a -1 dalla squadra di Nicola a 90 minuti dal termine.

Sassuolo da impazzire, Genoa spalle al muro: è questo il riassunto del match del Mapei Stadium, dove la banda De Zerbi incanta trascinata da Berardi e Caputo. Finisce 5-0, con gloria anche per i giovani Traore e Raspadori. La squadra di Nicola (espulso nel primo tempo) non entra davvero mai in partita e ora rischia grosso: con la vittoria a Udine, il Lecce si porta a -1 dai rossoblù a novanta minuti dal termine. In programma Genoa-Verona e Lecce-Parma, sarà un’ultima giornata molto calda ai piani bassi della classifica…

Il tabellino

Sassuolo-Genoa 5-0

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, G. Ferrari, Rogerio (79' Kyriakopoulos); Bourabia, Locatelli (73' Obiang); Berardi (79' Manzari), Djuricic (73' Raspadori), Traore (65' Haraslin); Caputo. All. De Zerbi

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Masiello; Biraschi (46’ Criscito), Lerager, Schone (72' Iago Falque), Jagiello (61’ Behrami), Cassata (46’ Ankersen); Pandev (72' Favilli), Pinamonti. All. Nicola

Arbitro: Maresca

Marcatori: 26’ Traore, 40’ Berardi, 66’,77’ Caputo, 75’ Raspadori

Assist: Berardi, Bourabia, Berardi, Berardi, Haraslin

Ammoniti: Romero

Espulsi: Nicola (39’) dalla panchina

La cronaca in 10 momenti chiave

17’ - OCCASIONE SASSUOLO! Grande imbucata di Berardi per Traore che però sbaglia completamente il cross per Caputo: il bomber neroverde avrebbe solo dovuto appoggiarla in rete!

26’ - GOL DEL SASSUOLO! TRAORE! Il cross di Marlon attraversa tutta l'area genoana e arriva a Berardi, che la rimette in mezzo per l'accorrente Traore: tocco al volo da pochi passi, Perin può solo deviare!

31’ - ANCORA TRAORE! Bello scambio con Djuricic al limite, Perin fa muro e sul tap-in l'autore del gol spara alle stelle! Difesa del Genoa in bambola.

40’ - GOL MERAVIGLIA DI BERARDI! Il numero 25 riceve palla sulla trequarti in posizione defilata, si accentra e fa partire un arcobaleno che si spegne sotto l'incrocio, sul secondo palo: che gol!

45+1’ - CHE ERRORE DI CAPUTO! Il numero 9 riceve all'altezza del dischetto, prima ciabatta il tiro, poi spedisce a lato: Sassuolo vicino al 3-0!

50’ - PANDEV! Ocassione Genoa per riaprirla, con il macedone che colpisce al volo di mancino dal cuore dell'area: pallone fuori non di molto!

66’ - GOL DEL SASSUOLO! CAPUTO! Berardi serve il numero 9, che si beve Romero con un tocco e di piattone infila Perin!

75’ - GOL DEL SASSUOLO, RASPADORI! Gran discesa sulla destra del neo entrato, che poi inflla Perin gol diagonale! Genoa al tappeto...

77’ - GOL DEL SASSUOLO, DOPPIETTA DI CAPUTO! Haraslin prende palla sulla sinistra e pesca Caputo in area: il bomber neroverde è freddo e gela Perin: gol numero 21 in campionato!

90’ - TRAVERSA DI FAVILLI! Sfortunato qui l'attaccante del Genoa, che calcia fortissimo sull'invito in profondità ma colpisce il legno interno!

MVP

Domenico BERARDI - Ispirato fin dalle prime battute, cerca e trova i compagni d'attacco alla meraviglia. Confeziona un assist e ispira altri due gol, ma soprattutto dipinge un gol meraviglioso che avrebbe meritato un pubblico caloroso ad applaudirlo.

Fantacalcio

Promosso

Francesco CAPUTO - Nel primo tempo sembra avere le polveri bagnate e si mangia un paio di gol non da lui. Poi torna letale e sigla un'altra doppietta, salendo a quota 21 reti in campionato. Bomber vero.

Bocciato

Cristian ROMERO - La retroguardia del Genoa imbarca acqua da tutte le parti e lui ne è il simbolo. Si fa ammonire in avvio per un'entrata ruvida su Djuricic e gioca in affanno il resto del match. Serata da incubo.

