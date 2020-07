Succede di tutto al Mapei Stadium: i bianconeri vanno avanti di due reti in avvio, Djuricic accorcia le distanze e a inizio ripresa Berardi e Caputo completano la rimonta. La rete del brasiliano fissa il punteggio sul 3-3: bianconeri a +7 sull'Atalanta, l'Inter può andare a -6.

Il match tra Sassuolo e Juventus prometteva spettacolo e così è stato. I neroverdi si dimostrano squadra vera, coraggiosa e con le idee forti. I bianconeri confermano quanto visto nelle ultime uscite: squadra devastante ma solo a tratti. Come in avvio: gli uomini di Sarri dominano e dopo una dozzina di minuti sono già avanti 2-0 grazie alle reti di Danilo e Higuain, entrambi serviti da Pjanic (straordinario l'assist per la rete del Pipita). Da lì però inizia un'altra partita: il Sassuolo incanta, crea tanto e riapre con Djuricic. In avvio di ripresa arriva la clamorosa rimonta con la perla su punizione di Berardi e il tocco da pochi passi di Caputo. Ci pensa Alex Sandro, perso dalla difesa neroverde su corner, a fissare il punteggio su 3-3. Nota di merito per un super Szczesny, il migliore in campo. La Juve si porta a +7 dall'Atalanta, l'Inter può andare a -6. Applausi a scena aperta per questo Sassuolo: il calcio italiano ringrazia.

Il tabellino

SASSUOLO-JUVENTUS 3-3 (primo tempo 1-2)

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Chiriches (dal 75' Marlon), Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli (dal 67' Bourabia); Berardi (dal 86' Ferrari), Djuricic (dal 66' Traore), Boga (dal 86' Raspadori); Caputo. All. De Zerbi.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini (dal 46' Rugani), Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (dal 57' Rabiot), Matuidi (dal 81' Ramsey); Bernardeschi (dal 62' Douglas Costa), Higuain (dal 57' Dybala), Cristiano Ronaldo. All. Sarri.

Gol: 5' Danilo (J), 12' Higuain (J), 29' Djuricic (S), 51' Berardi (S), 53' Caputo (S), 64' Alex Sandro (J).

Assist: 0-1 Pjanic (J), 0-2 Pjanic (J), 1-2 Caputo (S).

Ammoniti: Magnanelli (S), Bernardeschi (J), Kyriakopoulos (S), Berardi (S), Bonucci (J), Bourabia (S).

Arbitro: Valeri.

La cronaca in 12 momenti chiave

5’ DANILO SBLOCCA - Pjanic da calcio d'angolo mette un pallone basso al limite dell'area: il brasiliano calcia di prima indisturbato, conclusione che trafigge Consigli.

12’ RADDOPPIO DI HIGUAIN - Che spettacolo i bianconeri in avvio... palla spaziale di Pjanic, che con un lancio di prima "alla Totti" da centrocampo scavalca tutta la difesa e manda in porta il Pipita, freddo nel superare Consigli.

13’ SZCZESNY CHIUDE SU CAPUTO - L'attaccante del Sassuolo parte in posizione regolare e calcia sull'uscita del portiere bianconero, bravo a chiudere lo specchio.

21’ RONALDO A UN PASSO DAL TRIS - Consigli esce di testa sulla trequarti, CR7 controlla il pallone prima che esca lateralmente e prova il pallonetto a porta vuota da posizione defilata: esterno della rete.

24’ SZCZESNY STRAORDINARIO - Conclusione di Muldur dalla trequarti di destra sul primo palo, una deviazione cambia la direzione del pallone e ci vuole un grande riflesso del portiere per salvare la Juve.

27’ ANCORA SZCZESNY DECISIVO - Altro splendido intervento del portiere bianconero in uscita su Berardi, tutto solo in area di rigore.

29’ DJURICIC ACCORCIA - Grandissima uscita del Sassuolo su pressione alta della Juve, Muldur spinge e dopo un rimpallo il pallone finisce a Caputo spalle alla porta: tocco dietro per Djuricic, che calcia di prima sotto l'incrocio.

51' CAPOLAVORO DI BERARDI - Sinistro perfetto sopra la barriera, pallone che si insacca sotto l'incrocio: Szczesny immobile.

54' TRIS DI CAPUTO - Berardi, ancora lui, illumina: diagonale destro che attraversa l'area piccola, Caputo spinge in porta sul secondo palo!

60' RABIOT A UN PASSO DAL PARI - Bella palla di Berardeschi dalla destra, stacco del francese che cerca il secondo palo: pallone che sfiora il palo.

64' PARI DI ALEX SANDRO - Colpo di testa sul primo palo da calcio d'angolo di Bentancur: dormita della difesa, Consigli non può nulla.

84' SZCZESNY SALVA SU TRAORE - Grandissima azione del Sassuolo, Caputo manda in porta il compagno ipnotizzato dal portiere polacco! Sulla respinta ci prova Boga a giro, Alex Sandro salva sulla linea di testa.

Mvp

Wojciech SZCZESNY - Prestazione alluncinante da parte del portiere della Juventus. Vi chiederete, alla Aldo, Giovanni e Giacomo: "Ma come ha fatto allora a prendere 3 gol?". Salvandone almeno il doppio. Un muro.

Il fantacalcio

Promosso: Domenico BERARDI - Continua nel suo magic moment. Altra prestazione da giocatore vero, che con De Zerbi sembra essere finalmente arrivato. Il gol su punizione del 2-2 è una perla.

Bocciato: Federico BERNARDESCHI - Sembra che manchino le motivazioni. Svolge con attenzione il compitino in copertura, ma in fase offensiva è un fantasma. Deve fare di più.

