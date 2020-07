Diamo i voti ai protagonisti della super sfida del Mapei Stadium: il portiere polacco compie una serie di interventi decisivi, bene Alex Sandro e Danilo. Male Bernardeschi, Ronaldo sprecone. De Zerbi sorride grazie ai suoi attaccanti.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6,5 – Giocare il pallone a terra è ormai un'abitudine per lui, anche se qualche volta pecca in distrazione. Regala una punizione a due alla Juve in area, ma compie una serie di ottime parate.

Mert MULDUR 7 – La solita straordinaria prova in spinta. Una certezza di questi tempi. Decisivo nel gol di Djuricic, prezioso anche in copertura.

Vlad CHIRICHES 6,5 – Imposta con classe ed è decisivo con alcuni ottimi interventi che salvano il Sassuolo. (Dal 75’ MARLON 6 - Entra nelle fasi concitate del match ed è una risorsa preziosa per portare a casa il pari).

Federico PELUSO 6 – Anche lui sta acquisendo consapevolezza e si vede, ma oggi è meno in partita del solito.

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 – In spinta ci prova ma non è Muldur. Il suo lavoro in copertura è però preziosissimo per gli equilibri della squadra.

Manuel LOCATELLI 7 – Il solito indemoniato. Ogni tanto fa confusione per eccesso di foga, ma quasi sempre rimedia ai suoi stessi errori. Sempre più leader.

Francesco MAGNANELLI 6,5 – Solito lavoro prezioso, sta acquisendo sicurezza anche in impostazioni sotto la guida di De Zerbi. Leader. (Dal 67’ Mehdi BOURABIA 6,5 – Entra benissimo in partita, è molto attento in copertura e a fare filtro).

Domenico BERARDI 7,5 – Continua nel suo magic moment. Altra prestazione da giocatore vero, che con De Zerbi sembra essere finalmente arrivato. Il gol su punizione del 2-2 è una perla. (Dal 86' Gian Marco FERRARI S.V.)

Filip DJURICIC 6,5 – Compie giocate sempre di qualità, la sua posizione è un rebus per la Juventus. E il gol che riapre la partita è una chicca. (Dal 66’ Hamed TRAORE 5,5 - Si divora nel finale il gol della possibile vittoria. Bravo Szczesny, ma il suo errore rimane.)

Jeremie BOGA 6 – Il suo livello di pericolosità è sempre elevato, ma ogni tanto si intestardisce troppo nel voler chiudere lui l'azione. (Dal 87' Giacomo RASPADORI S.V.)

Francesco CAPUTO 7 – Timbra ancora una volta il cartellino con il gol del 3-2, ma la rete è la cosa più semplice che fa stasera. Lotta, crea spazio, serve l'assist a Djuricic: prestazione totale.

All. Roberto DE ZERBI 7 – Il suo Sassuolo è una gioia per gli occhi. Le idee sono ben chiare e visibili anche contro la Juventus. I tanti gol subiti sono il prezzo da pagare, ma senza Szczesny staremmo parlando della quinta vittoria consecutiva.

Roberto De Zerbi, Sassuolo-Juventus, Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

Le pagelle della Juventus

Wojciech SZCZESNY 8 – Prestazione alluncinante da parte del portiere della Juventus. Vi chiederete, alla Aldo, Giovanni e Giacomo: "Ma come ha fatto allora a prendere 3 gol?". Salvandone almeno il doppio. Un muro.

DANILO 7 – Il gol dell'1-0 dopo pochi minuti è probabilmente il segreto della sua prestazione. Gioca libero di testa, spinge e copre con costanza.

Matthijs DE LIGT 7 – Per due volte gli esce la spalla, per due volte sembra dover uscire ma finisce la partita salvando il salvabile.

Giorgio CHIELLINI 6 – Viene sostituito all’intervallo per un problema che si stava trascinando da diversi minuti. Fa il suo come sempre, ma si vede che è in difficoltà. (Dal 46’ Daniele RUGANI 5,5 - La retroguardia bianconera perde sicurezza e lui non sembra avere sotto controllo la situazione.)

ALEX SANDRO 7 – Deve fare i conti con un cliente scomodissimo come Mulder e regge alla grande. In spinta è sempre incisivo, il gol del pareggio salva la Juve.

Alex Sandro - Sassuolo-Juventus - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Rodrigo BENTANCUR 5,5 – Gioca una partita più incentrata sulla copertura che sull'impostazione, ma è troppo assente.

Miralem PJANIC 6,5 – Marchia la partita con due assist: quello per Higuain è una perla, “alla Totti”. Cala però con il passare dei minuti. (Dal 57’ Adrien RABIOT 6 – Entra bene in partita, anche se sul 3-2 sbaglia di testa la palla del 3-3.)

Blaise MATUIDI 6 - Il suo lavoro in interdizione è prezioso e ci mette anche tanta gamba. Qualche problema quando c'è da far girare la palla. (Dal 81’ Aaron RAMSEY S.V.)

Federico BERNARDESCHI 5 – Sembra che manchino le motivazioni. Svolge con attenzione il compitino in copertura, ma in fase offensiva è un fantasma. Deve fare di più. (Dal 62’ DOUGLAS COSTA 6 - Prova a incidere e offre qualche buono spunto, anche se non lascia il segno).

Gonzalo HIGUAIN 6 – Freddissimo davanti a Consigli sul pallone spaziale di Pjanic, ma per il resto si vede troppo poco. (Dal 57’ Paulo DYBALA 5,5 - Prova a essere al centro della manovra e a cercare il gol, ma lo fa con troppa fretta.)

Cristiano RONALDO 6 – Sotto porta stecca questa sera. Ma il suo atteggiamento è quello giusto, da leader: rincorre gli avversari, anche dopo 90 minuti in campo.

All. Maurizio Sarri 5,5 – La Juve ha diverse identità. A inizio partita domina e sembra finalmente opera del suo allenatore, come nella prima ora contro il Milan. Poi si spegne improvvisamente ed è in balia dell'avversario.

