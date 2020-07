Sassuolo-Juventus: probabili formazioni e statistiche

In tutte le ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo la Juventus ha segnato almeno due gol, per un totale di 22 reti, una media di 3.1 per incontro.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Bourabia; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Defrel, Obiang, Romagna

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Cuadrado

Indisponibili: De Sciglio, Khedira

Statistiche Opta

La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite (10) e subito più gol (32) in A.

In tutte le ultime sette sfide di Serie A contro il Sassuolo la Juventus ha segnato almeno due gol, per un totale di 22 reti, una media di 3.1 per incontro.

La Juventus ha vinto tutte le sei partite contro il Sassuolo nel girone di ritorno in Serie A, subendo solamente un gol nella prima, nel 2014 (17 gol fatti).

Il Sassuolo ha vinto quattro partite di fila (non accadeva da Agosto 2016) e per la prima volta nella sua storia può arrivare a cinque successi consecutivi in uno stesso campionato di Serie A.

Le gare del Sassuolo hanno prodotto 33 gol in sette gare dopo il lockdown, 4.7 a incontro – la media più alta in Serie A nel periodo.

La Juventus viene da una sconfitta e un pareggio: escludendo le gare che i bianconeri hanno affrontato in cui erano già detentori del titolo in stagione, non registrano una serie di tre gare senza almeno una vittoria in campionato da maggio 2017 (tre).

Dal 1962/63 ad oggi, solo una squadra ha terminato una stagione di Serie A in prima posizione con più di 31 gol subiti dopo 32 giornate (32 per la Juventus finora), il Milan nel 1998/99 (33).

Francesco Caputo, a quota 16 gol in questo campionato, dista una sola rete dal diventare il miglior marcatore del Sassuolo in una singola stagione di Serie A – lo scorso campionato, l’attaccante neroverde si è fermato proprio a 16, con la maglia dell’Empoli.

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, può diventare il primo giocatore nella storia a segnare almeno 50 gol in Premier League, Liga e Serie A (al momento è a 49 reti totali nel campionato italiano).

L'attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, può diventare il giocatore a raggiungere quota 50 gol in Serie A con il minor numero di presenze, tra chi ha debuttato nell’era dei tre punti a vittoria (al momento è a 49 in 59 gare).

