Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche

Sono 13 le sfide tra Sassuolo e Milan in Serie A: per i neroverdi quattro vittorie, due pareggi e sette sconfitte.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Marlon, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: G. Ferrari

Indisponibili: Romagna, Obiang, Defrel

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio

Statistiche Opta

Il Sassuolo non vince contro il Milan in Serie A da marzo 2016: da allora cinque successi rossoneri e due pareggi.

Il Sassuolo ha affrontato sei volte il Milan in gare interne: bilancio in perfetto equilibrio con tre successi neroverdi seguiti da tre vittorie rossonere.

Nelle sei sfide tra Sassuolo e Milan giocate nel girone di ritorno i rossoneri hanno vinto tre volte, a fronte di un pari e due successi neroverdi: il Diavolo non ha mai vinto due volte di file contro il Sassuolo nella seconda parte di campionato (successo 1-0 nel marzo 2019).

Il Milan ha segnato almeno due gol in tutte le ultime otto gare di campionato: i rossoneri non fanno meglio all’interno di una singola stagione di Serie A dal 1964/65 (10 in quel caso).

Prima della sosta il Milan subiva in media 12.1 tiri a partita, di cui 4.5 nello specchio - le medie dopo il lockdown sono calate a 9.8 e 3.

Due degli ultimi tre gol del Sassuolo sono arrivati su sviluppo di calcio piazzato (una punizione diretta e una rete su corner): tante reti da fermo quante quelle realizzate nelle precedenti 11 marcature.

Il primo gol del giocatore del Sassuolo Filip Djuricic in Serie A è arrivato nel settembre 2018 proprio al MAPEI Stadium contro il Milan.

Il Milan è la vittima preferita in Serie A per l'attaccante del Sassuolo Domenico Berardi: per lui otto reti in 11 partite contro i rossoneri - tuttavia non trova la rete in questa sfida dall’ottobre 2015, restando a secco nelle ultime sei.

Hakan Calhanoglu ha stabilito il suo record di marcature in Serie A (sette) in una singola stagione: l'ultimo campionato in cui ha fatto meglio risale all'edizione 2014/15 di Bundesliga con il Bayer Leverkusen (otto gol).

