Lasagna in Sassuolo-Udinese

Il migliore in campo è l'attaccante dei friulani, autore dell'assist per il gol partita. Bene anche De Paul. Neroverdi traditi da Peluso. Il mancino colpisce una traversa, Caputo ha pochi rifornimenti.

Le pagelle del Sassuolo

Andrea CONSIGLI 6 - Regala una clamorosa palla gol a Lasagna, ma nel finale si riscatta su Nestorovski. Nel mezzo, nulla può sull'appoggio facile facile di Okaka.

Jeremy TOLJAN 6 - Inizia il match in maniera propositiva, con tanto di occasione mancata davanti a Musso. Poi perde lucidità con il passare dei minuti (dall'82' Mert MULDUR s.v.)

Gianmarco FERRARI 6 - Soffre meno di Rogerio, anche se pure lui non trascorre una serata semplicissima. Non arriva sull'assist vincente di Lasagna per Okaka.

Federico PELUSO 5 - Perde in maniera abbastanza vistosa il duello con Lasagna. Prima rimediando un giallo, poi venendo bruciato in velocità nell'azione del vantaggio friulano.

ROGERIO 6 - Bel duello con Larsen, contro il quale a volte va in difficoltà. Attacca spesso, ma trovando pochi spazi.

Mehdi BOURABIA 6 - Fa il suo senza demeritare. Nella ripresa si fa vedere con una bella azione personale conclusa da un destro centrale.

Manuel LOCATELLI 6 - Chiude in maniera degna un bel campionato. Sempre partecipe all'azione palla a terra del Sassuolo (dal 67' Andrea GHION 6 - Porta freschezza in campo, con tanto di assist finale per Raspadori)

Domenico BERARDI 7 - Il migliore del Sassuolo. Brioso, vivace, brillante. Colpisce una traversa clamorosa, mette Raspadori davanti alla porta e, in generale, è un pericolo ogni volta che prende palla.

Filip DJURICIC 5,5 - Bello il taglio che manda in porta Toljan dopo una decina di minuti. Per il resto però ha poche idee. Esce all'inizio della ripresa (dal 57' Giacomo RASPADORI 5,5 - Ha la palla dell'1-1, ma per due volte non la sfrutta. Chiede il rigore, venendo ignorato dal direttore di gara)

Hamed TRAORE 6 - Spesso incluso nelle manovre offensive del Sassuolo. Si vede annullare un gol, chiama Musso alla parata. Esce assieme a Djuricic (dal 57' Lukas HARASLIN 5,5 - Si vede molto poco)

Francesco CAPUTO 5,5 - Poco e mal servito. Sperava di aumentare il proprio eccellente bottino di reti, ma 21 sono già tanta roba.

All. Roberto DE ZERBI 6 - Sempre bello vedere il giro palla, in ogni zona del campo, del suo Sassuolo. Che però, ed è un peccato, non sempre sa concretizzare la mole di lavoro creata.

Jeremy Toljan, Sassuolo-Udinese, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Le pagelle dell'Udinese

Juan MUSSO 7 - Ci mette mano, piedi, tutto ciò che possa tenere il pallone al di qua della linea. Miracolosa la deviazione con le dita che devia il sinistro di Berardi contro la traversa.

Sebastien DE MAIO 6,5 - Spesso ben posizionato e autore di buone chiusure. Corre un rischio con un presunto sgambetto nei pressi dell'area su Raspadori.

William TROOST-EKONG 6,5 - Deve fronteggiare la minaccia Caputo, autore di 21 reti in campionato, ma non trema. Buona partita.

SAMIR 5,5 - Si perde subito Toljan, venendo salvato da Musso. Non ha mai semplice contro Berardi e, agli sgoccioli della gara, rischia di regalare un rigore al Sassuolo.

Jens STRYGER-LARSEN 6,5 - In coppia con De Paul provoca più di un grattacapo al Sassuolo. Con tanto di traversa scheggiata.

Rodrigo DE PAUL 7 - Tuttocampista. Cuce, riparte, fornisce assist al bacio, batte le punizioni. Ottimo protagonista della gara. Ormai è pronto per una grande squadra.

WALACE 6 - Svolge un lavoro prettamente difensivo e arriva alla sufficienza, anche se qualche buco centrale in qualche fase della partita lo lascia (dal 94' Martin PALUMBO s.v.)

Ken SEMA 6 - Aiuta la squadra, anche se senza troppi guizzi. Prima da mezz'ala, infine nella sua posizione originaria di esterno sinistro (dall'83' Hidde TER AVEST s.v.)

Marvin ZEEGELAAR 6 - Non si fa troppo vedere in fase d'attacco, ma in fase difensiva è preciso (dal 62' Seko FOFANA 6 - Entra con le squadre stanche e si trova a proprio agio)

Kevin LASAGNA 7 - Una zanzara che spunta quando meno te lo aspetti. Si propone, sfrutta le disattenzioni degli avversari. Il suo scatto che manda a segno Okaka vale quanto un gol.

Stefano OKAKA 6,5 - Il man of the match. Il suo gol consente all'Udinese di chiudere nel migliore dei modi il proprio sofferto campionato. Una rete che premia un continuo lavoro per la squadra (dall'83' Ilija NESTOROVSKI s.v.)

All. Luca GOTTI 6,5 - Ha una rosa inferiore rispetto a quella del Sassuolo, ma se la gioca con l'organizzazione e a viso aperto. Chiudendo il campionato nel migliore dei modi.

