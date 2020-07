Sassuolo-Udinese: probabili formazioni e statistiche

Sono sei le sfide casalinghe per il Sassuolo in Serie A contro l'Udinese: il bilancio si compone di una vittoria interna, tre pareggi e due successi esterni.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Obiang

Indisponibili: Boga, Chiriches, Defrel, Romagna

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Samir; Stryger-Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Okaka, Lasagna. All. Gotti

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Jajalo, Mandragora, Prodl, Teodorczyk, Nuytinck

Statistiche Opta

Bilancio in equilibrio nelle sfide tra Sassuolo e Udinese in Serie A: 4 vittorie per parte e 5 pareggi.

Sono sei le sfide casalinghe per il Sassuolo in Serie A contro l'Udinese: il bilancio si compone di una vittoria interna, tre pareggi e due successi esterni.

Dopo aver segnato esattamente un gol in tutte le prime quattro partite casalinghe contro l’Udinese, il Sassuolo è rimasto a secco nelle ultime due.

Il Sassuolo ha segnato 69 gol in questo campionato, almeno 11 in più rispetto a qualsiasi altro suo torneo in Serie A; 51 punti fin qui per i neroverdi, solo nel 2015/16, 61 in quel caso, hanno fatto meglio.

Soltanto Milan (32) e Inter (30) hanno realizzato più gol del Sassuolo nel post lockdown in Serie A (28 per i neroverdi).

Con un successo l’Udinese eguagliarebbe il suo miglior risultato in termini di punti negli ultimi sette campionati di Serie A: i 45 punti del 2016/17.

Il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, non ha mai ottenuto il successo da allenatore contro l'Udinese in Serie A: tre pareggi e altrettante sconfitte in sei incontri.

Francesco Caputo (21 gol e sette assist) potrebbe diventare il primo giocatore della storia del Sassuolo a partecipare ad almeno 30 reti (ora è a 28) in un singolo campionato di Serie A.

Il centrocampista dell'Udinese, Seko Fofana, ha segnato due gol e servito due assist (entrambi nel match d'andata) in cinque sfide contro il Sassuolo in Serie A.

Ilija Nestorovski ha esordito in Serie A nell’agosto 2016 contro il Sassuolo – inoltre, l'attaccante dell'Udinese ha giocato 12 partite e segnato sette gol in Serie A sotto la guida di Roberto De Zerbi al Palermo.

