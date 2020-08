Sassuolo, un giocatore positivo al Covid: è Jeremie Boga

Dopo i recenti casi in casa Napoli e Torino, anche il Sassuolo rende noto lo stato di positività al covid-19 di un proprio giocatore: si tratta dell'attaccante Jeremie Boga, momentaneamente asintomatico e già in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie.

Il covid-19 non dà tregua alla Serie A: dopo Petagna in casa Napoli e due giocatori del Torino, il Sassuolo comunica la positività del proprio attaccante Jeremie Boga. Il responso è emerso in seguito a test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci dall’infortunio, precedenti alla ripresa dell'attività agonistica.

Serie A Torino, due giocatori positivi: asintomatici ma già in isolamento DA 4 ORE

Il calciatore, come specifica la società nel proprio comunicato ufficiale, è al momento asintomatico e non sarebbe entrato in contatto con nessun altro membro della squadra o tesserato. Boga si trova ora in isolamento domiciliare, come previsto dalla normativa vigente e concordato con le autorità sanitarie.

Il comunicato ufficiale

Il Sassuolo Calcio comunica che dai test sanitari effettuati in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica, è emersa la positività al Covid-19 dell'attaccante neroverde Jeremie Boga. Il calciatore, asintomatico, non è entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti.

Play Icon WATCH Gattuso: "Il calcio post Covid? Non mi fa schifo, ma è un'altra cosa; spero ritornino i bambini" 00:01:35

Serie A Petagna positivo: asintomatico, ma è in quarantena a casa DA 6 ORE