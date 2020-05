Scaroni: "Anche il Milan ha dei positivi. Ma si deve tornare a giocare, facciamo come in Germania"

Ammissione del presidente del Milan che ha confermato che alcuni dei tesserati siano stati trovati positivi ai tamponi svolti nelle ultime ore (non si specifica però il numero e chi ha contratto la malattia). Per Scaroni si deve comunque tornare a giocare, magari adottando il "modello tedesco".

Da un meeting ad un altro, sempre in remoto. Altra riunione per Scaroni, il Presidente del Milan, che ha confermato come anche tra le fila dei rossoneri ci sia qualche contagiato da coronavirus, Maldini (padre e figlio) esclusi che sono già guariti. Gli atleti che hanno contratto il virus stanno comunque meglio e, anzi, il Milan ha già ripreso gli allenamenti a Milanello, ovviamente rispettando le norme di distanziamento sociale.

Al Milan abbiamo qualche giocatore contagiato in via di guarigione, ma Maldini, sia il padre che il figlio, ora stanno bene. Milanello è aperto e noi abbiamo già ripreso ad allenarci, mantenendo le distanze. Ci stiamo incamminando verso la ripartenza. [Scaroni durante WarRoom, il format web di Roma InConTra]

C'è quindi molta paura. Inter e Napoli hanno dato contagi 0, ma tutte le altre - chi più chi meno - hanno avuto e hanno tutt'ora qualche positivo. Ma per Scaroni si dovrà pur ripartire prima o poi, perché non si può tornare a giocare solo a contagio zero.

Dobbiamo abituarci a convivere con il virus e questo vale anche per il calcio. Non è possibile stare fermi fino al contagio zero. In fondo possiamo adottare la formula tedesca che prevede che chi è malato vada in quarantena mentre gli altri continuano

Ibrahimovic non si muove finché non ci sarà la certezza di tornare a giocare...

Credo che Ibra voglia tornare a giocare

