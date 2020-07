Con il gol al Brescia sono 35 i gol in campionato di Ciro Immobile che ha ormai scavalcato Robert Lewandowski per la battaglia alla Scarpa d'oro 2020. C'è ancora in corsa Cristiano Ronaldo, ma il portoghese è rimasto a -4. Immobile punta anche al record di gol di Higuain che potrebbe migliorare alla prossima, in Napoli-Lazio.

Ci siamo! Con il gol realizzato al Brescia, Immobile si avvicina sempre di più alla conquista della Scarpa d'oro. L'attaccante della Lazio ha raggiunto quota 35 gol in 36 partite e ha scavalcato l'avversario diretto Robert Lewandowski, che si era “fermato” a quota 34. Resta in corsa, ovviamente, Cristiano Ronaldo ma il portoghese dovrebbe fare un miracolo all'ultima giornata visto i suoi 31 gol realizzati, con l'attaccante della Juventus che non è riuscito ad andare a segno a Cagliari.

Immobile insegue anche un altro risultato, che sarebbe storico. Con un altro gol eguaglierebbe il record di segnature in una singola stagione che appartiene a Gonzalo Higuain che realizzò 36 reti nell'annata 2014-2015 con la maglia del Napoli. Immobile è a -1 e proprio contro il Napoli potrebbe arrivare il sorpasso.

La classifica aggiornata al 29 luglio 2020

Giocatore Gol/Punti Squadra 1. Ciro IMMOBILE 35 (70) Lazio 1. Robert LEWANDOWSKI 34 (68) Bayern Monaco** 3. Cristiano RONALDO 31 (62) Juventus 4. Timo WERNER 28 (56) RB Lipsia** 5. Lionel MESSI 25 (50) Barcellona** 5. Erling HAALAND 29 (50)* Dortmund/Salisburgo** 7. Jamie VARDY 23 (46) Leicester City** 7. Romelu LUKAKU 23 (46) Inter 9. Shon WEISSMAN 30 (45)* Wolfsberger** 9. Jean-Pierre NSAME 30 (45)* Young Boys 11. Pierre-Emerick AUBAMEYANG 22 (44) Arsenal** 11. Danny INGS 22 (44) Southampton**

*coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco

**stagione finita

Le ultime due partite che restano a Immobile e Ronaldo

-Napoli-Lazio

-Juventus-Roma

Sarebbe un risultato incredibile dovesse vincere un giocatore diverso da Cristiano Ronaldo, Messi e Luis Suarez che hanno monopolizzato la scena dalla stagione 2009-2010 ad oggi. L'ultimo italiano a farcela fu Francesco Totti (Roma) con 26 gol nella stagione 2006-2007.

