Sergio Ramos e Gosens difensori all’attacco: sono loro i migliori d’Europa

Nove gol in campionato per i difensori di Real Madrid e Atalanta. Nessuno nei Top 5 tornei d’Europa ha fatto come loro e le statistiche sono migliori di tanti attaccanti di club blasonati.

Determinanti. Decisivi. Dominanti. Difensori. Calciatori con la D maiuscola, gli uomini in più del 2019/2020 appartengono alla retroguardia che avanza: Sergio Ramos e Robin Gosens, ancora in gol nell’ultima giornata, sono arrivati a quota nove reti in campionato, un bottino davvero impressionante pensando al loro ruolo.

Oltre che tanti, questi gol sono soprattutto decisivi: sia per quanto riguarda il sorpasso del Real sul Barcellona che sul posto Champions blindato – per la seconda stagione consecutiva – dell’Atalanta c’è la loro firma. Un dato che prende ancora più vigore se confrontato con i numeri di alcuni grandi attaccanti in campionato nella stagione 19/20.

GIOCATORE RETI IN CAMPIONATO PRESENZE IN CAMPIONATO Sergio Ramos 9 31 Robin Gosens 9 26 Philippe Coutinho 8 23 Roberto Firmino 8 32 Antoine Griezmann 8 32 Dries Mertens 7 24 Alexandre Lacazette 7 24 João Félix 6 25 Gonzalo Higuaín 6 25 Vinícius Júnior 3 25

SR Factor, il capitano sta firmando lo scudetto

Prima del Covid la classifica della Liga – dopo 27 giornate – recitava: Barcellona 58, Real Madrid 56. Sei match dopo, quelli successivi alla ripresa: Real Madrid 74, Barcellona 70. 18 punti, sei vittorie consecutive per questo sorpasso fast: in questa striscia positiva 4 gol sono arrivati proprio da Sergio Ramos, nessuno in Liga ha segnato come lui dopo la rirpesa. Sicuramente nel dato incidono i tanti rigori segnati dal centrale spagnolo, sono 21 però i penalty consecutivi realizzati dal capitano dei blancos, sei in questa stagione.

Gosens e gli altri difensori mascherati della Dea

Nei Top 5 campionati europei, con Sergio Ramos (11 reti in stagione, 9 in campionato), il migliore è Robin Gosens. 10 reti totali, 9 in Serie A: pensare che nelle passate due stagioni aveva realizzato in tutto 4 reti nel torneo.

GIOCATORE SQUADRA RETI Sergio Ramos Real Madrid 9 Robin Gosens Atalanta 9 Martin Hinteregger Eintracht Francoforte 8 Philipp Max Augusta 8 Domenico Criscito Genoa 7

Nell’Atalanta, però, quello di Gosens non è un caso isolato. I numeri degli esterni di Gasperini sono la vera chiave del successo della Dea, nelle ultime due stagioni l’apporto dei difensori laterali bergamaschi è davvero impressionante: Gosens ha realizzato 13 reti e 8 assist, Hateboer 8 reti e 11 assist, Castagne 7 reti e 6 assist. Totale? 28 gol e 25 assist. Una vera e propria avanguardia difensiva.

