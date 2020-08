Marco Giampaolo, ex allenatore del Milan

Adesso è arrivata anche l'ufficialità: Marco Giampaolo riparte dalla panchina del Torino. Sarà lui a guidare i granata nella prossima stagione di Serie A dopo la mancata conferma di Moreno Longo. L'ex tecnico di Milan e Sampdoria ha firmato un contratto biennale.

Mancava solo la firma sul contratto, adesso è davvero ufficiale. Sarà Marco Giampaolo l'allenatore del Torino per la prossima stagione: è l'ex tecnico del Milan la scelta del presidente granata Urbano Cairo, che dopo l'esonero di Mazzarri e la mancata riconferma di Moreno Longo, ha voluto affidarsi all'esperienza di Giampaolo per provare a risollevare le sorti di un Torino apparso davvero sottotono nella stagione appena terminata. Contratto biennale e nuovo ciclo pronto a prendere il via all’ombra della Mole.

Serie A Chi è Wilmar Barrios, il mediano colombiano dello Zenit San Pietroburgo inseguito dal Milan DA UN' ORA

Il comunicato ufficiale

Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver affidato la conduzione della Prima Squadra al signor Marco Giampaolo. Il tecnico ha firmato un contratto biennale. Marco Giampaolo è nato a Bellinzona il 2 agosto 1967. Ex calciatore professionista, ha intrapreso la carriera da tecnico nel 2000, a Pescara, come vice allenatore. Nel corso degli anni ha maturato molteplici esperienze in Club di Serie A e B, sulle panchine di Cagliari, Siena, Catania, Cesena, Brescia, Empoli, Sampdoria e Milan. In carriera vanta in totale 277 partite in Serie A. Il Presidente Urbano Cairo accoglie Marco Giampaolo e il suo staff con il più cordiale benvenuto. Buon lavoro e Sempre Forza Toro!

Il tecnico abruzzese, dunque, dopo un’ultima esperienza fallimentare sulla panchina del Milan – 7 partite in cui ha ottenuto 3 vittorie e 4 sconfitte – proverà il riscatto sulla panchina del Torino, squadra che, tanto quanto il suo nuovo tecnico, ha necessità di tornare a far vedere grandi cose nel prossimo campionato di Serie A.

Play Icon WATCH La breve parabola di Marco Giampaolo al Milan: dal 'testa alta e giocare' all'esonero 00:01:51

Serie A Barcellona, Arturo Vidal allontana l'Inter: "Voglio restare in blaugrana" DA 3 ORE