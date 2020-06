Dalle nuove disposizioni della Fase 3 anti-Covid alla lotta per raggiungere tutti gli obiettivi stagionali, le 20 domande al campionato di Serie A dopo la pausa forzata a seguito dell'emergenza Coronavirus.

1) Quali allenatori e squadre saranno più avvantaggiati dalla nuova regola dalle 5 sostituzioni?

Per la profondità della rosa e la possibilità di variare, anche a livello tattico, impossibile non dire Maurizio Sarri e la sua Juventus, nonostante le prestazioni in Coppa Italia contro Milan e Napoli non siano state affatto positive e lo stesso Sarri abbia ammesso di avere gestito malissimo i cambi nella semifinale di ritorno contro i rossoneri. Esclusi alcuni ruoli, come i terzini, per il resto i bianconeri hanno sempre almeno due opzioni valide. Essere stati fermi a lungo cambierà un po’ le cose e la parentesi della Bundesliga ci ha dato indicazioni importanti: tutti i manager alla fine utilizzano almeno 4 cambi. Dunque una Juve tecnicamente già più forte, e sulla carta favorita, sarà quella che potrà trarne maggiori vantaggi. Il resto però, come sempre, dovrà dirlo il campo.

2) Niente Champions fino ad agosto e rosa extralarge: per lo Scudetto la Juventus è ancora più favorita rispetto a 3 mesi fa?

Sicuramente rimane la favorita. 'Ancora più favorita', però, probabilmente no. Perché riprendere dopo uno stop così lungo non è affatto semplice (lo si è visto in questi ultimi giorni) e perché le due uscite in Coppa Italia hanno mostrato una Juve poco brillante e dal gioco prevedibile. Quindi attenzione con i facili proclami. Mai come oggi infatti bisogna soppesare quel ‘sulla carta’. Sulla carta Juve più forte; sulla carta Juve con un piccolo bottino da gestire; sulla carta Juve con la rosa più lunga... Il campionato più che una maratona è diventato uno sprint: e la differenza tra fondisti e sprinter è totale. Traduzione? Chi uscirà bene dai blocchi potrebbe 'fregare’ tutti quanti. E non è detto che questa sia per forza la Juventus.

3) In un calendario fitto che prevede un impegno ogni 3 giorni, la Lazio riuscirà a mantenere il rendimento avuto da ottobre a marzo (21 risultati utili consecutivi)?

È una domanda di difficile risposta. Certamente prima dello stop avere del tutto accantonato il discorso Europa aveva in qualche modo aiutato la Lazio e in tanti la tenevano in considerazione per il finale di stagione anche per questa ragione. Il potenziale vantaggio dei biancocelesti ora però si è azzerato. Fondamentale per la Lazio sarà più che altro capire come riprenderanno gli uomini chiave. A differenza della Juventus, Inzaghi non ha così tante soluzioni: Immobile, Luis Alberto, Milinkovic-Savic. La Lazio avrà bisogno di rimettere in moto immediatamente le sue armi. Solo se riuscirà a far questo potrà continuare a sognare in grande.

4) La battaglia per il 4° posto è ridotta ad Atalanta e Roma o il Napoli può tornare in corsa?

Tanto dipenderà dall’Atalanta. Che squadra ritroveremo al rientro? Credo che sia questa la chiave per rispondere a questa domanda. Prima dello stop, ad esempio, l'Atalanta era la squadra che meglio andava in trasferta in tutto il campionato, con una sola sconfitta lontana da Bergamo. Sintomo di una formazione che ha espresso sempre il suo gioco e la sua filosofia. Paradossalmente potrebbe quindi essere la compagine a risentire di meno dell'assenza dei tifosi. Se l’Atalanta sarà la squadra vista prima dello stop, allora per la Roma e soprattutto per il Napoli si farà difficile. Se di contro si saranno arrugginiti un po’ gli automatismi, ci potrebbe essere spazio per rientrare anche per le altre. In particolare per lo splendido Napoli visto in Coppa Italia: l'entusiasmo e le motivazioni, in un periodo particolare come questo, possono avere un ruolo determinante.

5) L'Inter può rientrare nella corsa Scudetto?

Nove punti di distacco dalla Juventus e otto dalla Lazio sono una discreta mazzata alle ambizioni Scudetto dell'Inter che, però, ha una gara in meno delle rivali e una carta da giocare: l'effetto Conte. Il tecnico pugliese, infatti, ottiene storicamente il massimo dalle sue squadre all'inizio di ogni stagione e questa volata rappresenta un nuovo inizio per tutti, vista la lunga pausa di questo assurdo 2020. Conte ha fatto lavorare i suoi senza sosta e - dopo la delusione per l'eliminazione dalla Coppa Italia - chiederà loro il massimo sforzo come in un Mondiale. Chissà che, considerata l'anomalia del calendario e l'obbligo di giocare ogni 3-4 giorni, non possa diventare più facile lasciare punti per strada anche per le prime della classe.

Juventus, Lazio, Inter: il calendario a confronto (in maiuscolo le trasferte)

JUVENTUS (63 punti) LAZIO (62 punti) INTER (54 punti) - - Sampdoria BOLOGNA ATALANTA Sassuolo Lecce Fiorentina PARMA GENOA TORINO Brescia Torino Milan Bologna MILAN LECCE VERONA Atalanta Sassuolo Torino SASSUOLO UDINESE SPAL Lazio JUVENTUS ROMA UDINESE Cagliari Fiorentina Sampdoria VERONA GENOA CAGLIARI Brescia Napoli Roma NAPOLI ATALANTA

6) Il Milan, che riparte senza Ibra e con Pioli in bilico, a cosa può aspirare?

L'era post Covid per il Milan non è iniziata sotto i migliori auspici: alle continue voci sull'imminente approdo di Ralf Rangnick, che non contribuiscono certo a rasserenare Stefano Pioli e l'ambiente in generale, si è aggiunta l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus in semifinale. Ora i rossoneri dovranno salvare questa stagione fin qui molto deludente giocando al meglio le 12 partite che rimangono da qui alla fine del campionato. Con quale obiettivo? Realisticamente la qualificazione alla prossima Europa League perché, considerato il livello della rosa e un Ibrahimovic non al meglio fisicamente, sperare di riacciuffare il quarto posto ha tutta l'aria di essere una missione impossibile.

7) Coi ritorni di Zaniolo, Cristante e Mkhitaryan la Roma può essere la vera sorpresa di questo finale di stagione e aspirare al sorpasso sull'Atalanta o le voci societarie la faranno sprofondare?

Propendiamo per la prima ipotesi. Se a una Roma che, soprattutto nella prima parte di stagione, ha mostrato un gioco brillante dalla metà campo in su, riaggiungiamo tre pedine dal peso specifico così rilevante come Zaniolo, Cristante e Mkhitaryan, è fuori discussione che la squadra di Fonseca ha tutto il diritto di pensare in grande e quindi di inseguire quel quarto posto che non è poi così distante (l'Atalanta, vincendo il recupero contro il Sassuolo, si porterebbe a +6). Tutto questo, naturalmente, a condizione che il tecnico sia abile a tenere lo spogliatoio al riparo dalle voci e dalle turbolenze che stanno interessando la proprietà e lo staff dirigenziale (non ultima la recente sospensione del ds Petrachi).

8) Diversi infortunati illustri della prima parte di stagione tornano a disposizione. Chi sarà in grado di fare la differenza?

In attesa di vederli tutti all'opera (da Chiellini a Zaniolo, da Ribery a Khedira) le prime indicazioni che sono arrivate dalle semifinali di ritorno e dalla finale di Coppa Italia fanno pendere l'ago della bilancia dalla parte di Kalidou Koulibaly: il difensore centrale del Napoli sembra essere tornato ai suoi livelli di eccellenza e avere messo da parte quelle preoccupanti amnesie che avevano caratterizzato la sua prima parte di stagione. Ed è chiaro che un giocatore della sua classe possa spostare gli equilibri a favore della squadra di Gattuso, bravissimo dal canto suo a dare solidità difensiva agli azzurri freschi vincitori della Coppa Italia.

9) Ciro Immobile sarà il capocannoniere della Serie A o qualcuno potrà togliergli la corona di re dei bomber?

Il Ciro Immobile visto prima della sosta forzata è destinato a vincere la classifica cannonieri in carrozza: l'attaccante della Lazio ha viaggiato a una media impressionante mettendo a segno 27 reti in 26 partite e dimostrando di essere il terminale offensivo perfetto per una squadra dai meccanismi oliati alla perfezione da Simone Inzaghi. Ma il calcio del post Covid è un'incognita per tutti e per Immobile ricomincerà a tutti gli effetti un altro campionato, anche se l'unico in grado di impensierirlo sembra essere Cristiano Ronaldo, che insegue a -6 gol: il vero CR7 non può certo essere quello visto in Coppa Italia contro Milan e Napoli, e certamente darà presto segnali di risveglio. Nonostante questo, noi continuiamo a scommettere sul bomber della Lazio.

Scarpa d'oro 2019/2020: solo Lewandowski meglio di Immobile

Gol (presenze) campionato Media gol campionato LEWANDOWSKI (Bayern) 31 (29) 1 gol ogni 83' IMMOBILE (Lazio) 27 (26) 1 gol ogni 81' WERNER (RB Lipsia) 26 (32) 1 gol ogni 104' HAALAND (Salisburgo/B.Dortmund) 27 (27) 1 gol ogni 69' RONALDO (Juventus) 21 (22) 1 gol ogni 93' MESSI (Barcellona) 21 (24) 1 gol ogni 99'

10) Che Cristiano Ronaldo ritroveremo? Il caldo e il lungo stop e il calendario serrato finiranno per favorirlo o esaltare le sue qualità?

La Coppa Italia ha messo in vetrina un Cristiano Ronaldo in chiara difficoltà, e non tanto per il rigore sbagliato contro il Milan che può capitare: il portoghese sembra l'ombra di se stesso, è inconcludente e fatica a trovare la giusta posizione in campo. In campionato prima della pausa viaggiava alla grande: 22 presenze in campo e 21 reti, un gol ogni 93 minuti; di fatto uno a partita. Ecco, potrebbe non essere facile ripartire con quel piglio. Vedremo se, a 35 anni, CR7 riuscirà ancora una volta a sorprendere tutti, a mettere a tacere le critiche e a riprendere il suo cammino riducendo il flop in Coppa Italia a un semplice incidente di percorso.

Cristiano Ronaldo - Napoli-Juventus - Coppa Italia 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

11) Verona, Parma e Bologna: quale outsider può inserirsi nella lotta per l'ultimo posto UEFA?

Prima dello stop avremmo detto il Verona. Ma adesso le carte in tavola sono un po' cambiate. Fino alla sosta forzata la squadra di Juric aveva costruito le sue fortune con un ruolino interno di grande spessore: con 21 punti raccolti al Bentegodi, meglio del Verona in casa avevano fatto solo Inter, Lazio e Juventus. Il fattore campo però, almeno in Bundesliga, è stato completamente sconvolto, con l’assenza di pubblico che ha aperto a statistiche completamente diverse. Da vedere dunque come il Verona reagirà a questo aspetto: delle 3 indicate alla fine prima della pausa era la candidata più credibile anche per la qualità degli interpreti e per la bella amalgama costruita dal tecnico.

12) Zenga a Cagliari riuscirà a rilanciare la sua carriera da tecnico oppure sarà un matrimonio che si esaurirà ad agosto?

Walter Zenga ha entusiasmo da vendere ma deve giocoforza rilanciarsi dopo le trascurabili esperienze al Crotone, alla Samp e al Palermo in massima serie. Dopo un avvio di stagione memorabile il Cagliari si è squagliato come neve al sole ed è ora costretto a guardarsi le spalle: considerato l’organico la salvezza non è certo una missione impossibile, ma c’è un gruppo da ricompattare ed è qui che Zenga dovrà vincere la sua partita.

13) La Fiorentina del ritrovato duo Chiesa-Ribery può essere la sorpresa di queste ultime 12 giornate?

Se per Chiesa bisognerà verificare la “testa” (sarà già rivolta all’Inter?), per Ribery bisognerà testare la condizione fisica dopo il delicato infortunio. Non vediamo nella Viola i crismi della squadra rivelazione: troppo incostante, troppo incompleta. I mezzi per autotraghettarsi verso una tranquilla salvezza sussistono: di più, meglio non pretendere a meno di clamorosi scossoni.

L'esultanza di Federico Chiesa e Franck Ribery, Fiorentina-Lazio, Getty Images Credit Foto Getty Images

14) Lautaro Martinez, Pjanic, Chiesa, Zaniolo. C'è il rischio che le sirene di mercato o eventuali accordi che potrebbero stipularsi in questi mesi possano finire per condizionare il loro finale di stagione?

Non c'è troppo tempo per fermarsi a pensare. Si gioca ogni 3-4 giorni e poi per Juventus, Inter e Roma ci saranno anche le Coppe. Insomma, i giocatori in questione dovranno dare il meglio per contribuire al raggiungimento degli obiettivi delle rispettive squadre e, in caso di addio, per lasciare un bel ricordo. Se è vero che gli affari, in questa estate anomala, potranno senza dubbio influire sulla testa dei protagonisti, è altrettanto chiaro che gli allenatori e le società dovranno essere bravi a isolare il più possibile i propri assistiti. Essere professionisti significa anche questo.

15) Caldo e porte chiuse: il vantaggio del fattore campo sparirà oppure no?

Se non sparirà proprio del tutto, senza ombra di dubbio il cosiddetto fattore campo inciderà molto meno nell’economia dei risultati. Sarà quasi trascurabile. Caldo, stanchezza e infortuni saranno fattori che tutte le squadre dovranno affrontare, quelli sì per davvero: quelle più attrezzate in termini di profondità dell’organico avranno più probabilità di centrare i rispettivi obiettivi.

16) Il Torino, ancora a secco di punti nel girone di ritorno, è la squadra che ha più da perdere fra quelle in lotta per non retrocedere?

Paradossalmente la pausa forzata potrebbe giovare alla squadra di Moreno Longo. Prima della sospensione causa Covid-19 il Toro aveva preso una bruttissima strada, era in caduta libera ed era stato risucchiato nella zona calda della classifica con soli due punticini di margine. Chissà che lo stop non sia servito per rimettere un po’ le cose a posto. I granata possono ora schiacciare il tasto 'reset' e aggrapparsi alle spalle di bomber Belotti… Nessuna altra concorrente per la salvezza può contare su una bocca di fuoco così!

17) Il destino di SPAL e Brescia è segnato? Oltre a loro chi rischia di più la Serie B?

Negli ultimi 4 anni si è andati in crescendo: 4 anni fa ci si sarebbe salvati con 33 punti; 3 anni fa ci si sarebbe salvati con 34 punti, 2 anni fa ci si sarebbe salvati con 36 punti e l’anno scorso ne sono serviti 38 per salvarsi. Individuando dunque ancora 38 punti come quota salvezza, al Brescia ne servirebbero 22 in 8 partite: dovrebbe praticamente vincerle tutte. Utopistico. La SPAL, attualmente a 18 punti in 26 partite giocate, dovrebbe fare gli stessi punti che ha fatto fin qui ma giocando 8 partite. Praticamente impossibile. I miracoli, poi, per carità, possono anche accadere. La statistica però ci dice che la salvezza per queste due è quasi un esercizio di fantasia. Per quanto riguarda le altre squadre coinvolte nella lotta salvezza, la Sampdoria sotto Ranieri tende a subire meno gol e questo potrebbe aiutare. Le due indiziate primarie a lottare fino alla fine sembrano quindi essere Lecce e Genoa.

18) Senza pubblico sulle tribune e col divieto di proteste, vedremo arbitraggi migliori o dobbiamo aspettarci ancora più polemiche e utilizzi della VAR?

Si è parlato tanto della VAR ma alla ripresa ci sarà, con postazioni messe in sicurezza e con 3 persone anziché 4 (il quarto, l’operatore che invia le clip alle regie, sarà altrove). A questo proposito, agli arbitri è stato detto, come da protocollo IFAB, di utilizzare di più la VAR e in sostanza di farlo ogni volta che ci saranno considerazioni soggettive. Il fallo di mano sarà ancora la maggiore fonte di problemi - il limite del braccio è stabilito nel punto inferiore dell'ascella per l'IFAB nelle novità regolamentari - e non mancheranno le polemiche. Infine, fa sorridere pensare alle proteste: i giocatori rispetteranno la distanza in preda alla trance agonistica? Assolutamente no. Gli arbitri li ammoniranno? Sì e no, a seconda dei casi. Anche in questo frangente l'uniformità di giudizio resterà una chimera.

L'arbitro Daniele Orsato al VAR in Juventus-Milan Coppa Italia 2019-20 Credit Foto Imago

19) C'è qualche giocatore che ha deluso nella prima parte di stagione che potrebbe rilanciarsi in questi due mesi conclusivi di campionato?

Verrebbe da dire Miralem Pjanic, protagonista finora di una stagione ampiamente al di sotto delle aspettative. Il problema è che le prime due uscite post Covid del centrocampista bosniaco in Coppa Italia sono state tutt'altro che convincenti e promettenti. Molto in ombra contro Milan e Napoli, Pjanic ha mostrato qualche timido segnale di risveglio nella finale contro il Napoli, ma è ancora lontano dalla sua migliore condizione. Eppure si tratta di un giocatore fondamentale per il gioco di Maurizio Sarri, l'elemento imprescindibile nel progetto tecnico dell'ex allenatore di Napoli e Chelsea: ecco perché vediamo in lui il giocatore che, più di altri, può cambiare marcia e tornare il vero Pjanic.

Miralem Pjanic in azione in Juventus-Napoli - Finale Coppa Italia 2019-20 Credit Foto Imago

20) Christian Eriksen si prenderà il centrocampo dell'Inter?

Dopo un inizio un po' deludente, soprattutto per una difficile collocazione tattica nel 3-5-2 di Conte, Christian Eriksen può diventare l'uomo in più per i nerazzurri. Arrivato a gennaio per circa 20 milioni di euro, il danese, recordman di assist in Premier League con il Tottenham, è chiamato a rendere meno prevedibile il gioco dell'Inter. Pur tra alti e bassi, in Coppa Italia a Napoli ha fatto vedere qualche spunto dei suoi: ha trovato il gol (seppure in modo un po' fortunoso) e ha sfiorato il bis. In campionato ha giocato 120 minuti prima del lockdown: praticamente non lo abbiamo ancora visto se non per qualche squillo e per qualche ragionamento teorico. Anche con Ajax e Tottenham c'era voluto del tempo per ambientarsi. Insomma, il vero test arriva ora. All'Inter servono dei leader tecnici: Eriksen si candida a questo ruolo.

