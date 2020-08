La FIGC ha stilato 4 speciali classifiche relative al rendimento dei giocatori italiani nella Serie A 2019-20 per parate, passaggi, gol e assist. Immobile si laurea naturalmente re dei bomber, Sepe è il migliore tra i pali, Lorenzo Pellegrini miglior assistman, Bonucci al top per passaggi completati.

di Samuele Ragusa - A meno di un anno dall’Europeo, il ct della nazionale Roberto Mancini ha sicuramente di che poter sorridere. Il campionato appena terminato ha lasciato diversi spunti di riflessione, numeri incoraggianti e piacevoli sorprese legate al meglio del made in Italy. Attraverso la raccolta dei dati statistici degli italiani nell’ultima stagione, è possibile dunque stilare quattro podi ideali per quanto riguarda le quattro principali categorie: parate, passaggi, gol e assist.

Sepe comanda tra i pali

E’ il numero uno del Parma il portiere italiano che ha realizzato più parate nella stagione 2019/20 facendo registrare 140 interventi nelle 34 gare disputate, una media di 4,1 parate a partita. Dietro di lui, con 139 interventi in 36 partite, il collega del Torino Salvatore Sirigu, mentre il gradino più basso del podio è del giovane Silvestri del Verona, una delle rivelazioni tra i pali dell’ultima stagione di Serie A.

Passaggi effettuati: il migliore è Bonucci

Con una sola lunghezza di distacco dal giovane Manuel Locatelli del Sassuolo (2.113 in 33 match), è Leonardo Bonucci il miglior italiano in Serie A per passaggi completati. 2.114 in 35 gare, una media di 60,4 a partita che conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, il ruolo fondamentale che il centrale della Juventus ricopre anche in fase di impostazione. Al terzo posto il difensore laziale Francesco Acerbi con 2.024 passaggi completati in 36 partite.

Lorenzo Pellegrini è il miglior assistman italiano

La cura Fonseca sembra essergli servita eccome: è Lorenzo Pellegirni della Roma, infatti, il miglior assistman italiano della Serie A, chiudendo la stagione a quota 9. A questi, il numero 7 giallorosso, ha poi aggiunto prestazioni di sostanza che gli hanno permesso di affermarsi come uno dei migliori centrocampisti dell’intero campionato. Alle sue spalle, nella speciale classifica degli assistman azzurri, seguono a pari merito a quota 8 Domenico Berardi del Sassuolo e Ciro Immobile, già re della classifica di tutta Europa.

Tra i bomber Immobile non ha rivali

Con la vittoria della scarpa d’oro e della classifica marcatori della nostra Serie A, non poteva certo non essere Ciro Immobile il miglior marcatore italiano dell’ultima stagione. 36 reti messe a segno con la maglia della Lazio, eguagliando il record di reti in un singolo campionato realizzato da Higuain nella stagione 2015/16. Dietro di lui, a quota 21 reti, il numero 9 del Sassuolo Ciccio Caputo, capace di confermarsi mattatore anche in maglia neroverde dopo la parentesi della scorsa stagione con l’Empoli. Terzo posto occupato dal gallo Belotti con 16 reti, 7 delle quali sono state realizzate nel post lockdown.

