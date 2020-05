Dopo quasi tre mesi di stop per la pandemia, la Serie A riparte il 20 giugno con i recuperi della 25a giornata. Ecco date, orari e calendario di tutte le giornate mancanti del torneo che si concluderà nel weekend dall'1 al 2 agosto.

Si alza nuovamente il sipario sulla Serie A dopo il lungo stop a causa della pandemia da Coronavirus. La Serie A ha ufficializzato il nuovo calendario per completare la stagione, 12 giornate più 4 recuperi dal 20 giugno al 2 agosto, sei durante i weekend e sei in turni infrasettimanali (due a giugno, quattro a luglio). Le squadre giocheranno praticamente sempre, anche di lunedì e di venerdì, per spalmare al meglio il calendario e permettere a tutti di avere almeno 72 ore tra un match e il successivo.

Al momento dello stop, alla 26esima giornata lo scorso 9 marzo, in testa alla classifica c'era la Juventus con 63 punti di una lunghezza davanti alla Lazio mentre al terzo posto c'era l'Inter a quota 54 punti ma con una partita da recuperare. Più staccata al quarto posto con 48 punti, tre in più della Roma che precedeva Napoli (39), Milan (36), Verona e Parma (35)

Questo il calendario completo delle ultime giornate

Recuperi giornata 25 (19-20-21 giugno)

Atalanta-Sassuolo

Inter-Sampdoria

Torino-Parma

Verona-Cagliari

Giornata 27 (22-23-24 giugno)

Atalanta-Lazio

Bologna-Juventus

Fiorentina-Brescia

Genoa-Parma

Inter-Sassuolo

Lecce-Milan

Roma-Sampdoria

Spal-Cagliari

Torino-Udinese

Verona-Napoli

Giornata 28 (27-28 giugno)

Brescia-Genoa

Cagliari-Torino

Juventus-Lecce

Lazio-Fiorentina

Milan-Roma

Napoli-Spal

Parma-Inter

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

Giornata 29 (30 giugno-1 luglio)

Atalanta-Napoli

Bologna-Cagliari

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Juventus

Inter-Brescia

Lecce-Sampdoria

Roma-Udinese

Spal-Milan

Torino-Lazio

Verona-Parma

Giornata 30 (4-5 luglio)

Brescia-Verona

Cagliari-Atalanta

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Lazio-Milan

Napoli-Roma

Parma-Fiorentina

Sampdoria-Spal

Sassuolo-Lecce

Udinese-Genoa

Giornata 31 (7-8 luglio)

Atalanta-Sampdoria

Bologna-Sassuolo

Fiorentina-Cagliari

Genoa-Napoli

Lecce-Lazio

Milan-Juventus

Roma-Parma

Spal-Udinese

Torino-Brescia

Verona-Inter

Giornata 32 (11-12 luglio)

Brescia-Roma

Cagliari-Lecce

Fiorentina-Verona

Genoa-Spal

Inter-Torino

Juventus-Atalanta

Lazio-Sassuolo

Napoli-Milan

Parma-Bologna

Udinese-Sampdoria

Giornata 33 (14-15 luglio)

Atalanta-Brescia

Bologna-Napoli

Lecce-Fiorentina

Milan-Parma

Roma-Verona

Sampdoria-Cagliari

Sassuolo-Juventus

Spal-Inter

Torino-Genoa

Udinese-Lazio

Giornata 34 (18-19 luglio)

Brescia-Spal

Cagliari-Sassuolo

Fiorentina-Torino

Genoa-Lecce

Juventus-Lazio

Milan-Bologna

Napoli-Udinese

Parma-Sampdoria

Roma-Inter

Verona-Atalanta

Juventus-Lazio, la partita scudetto animerà la 34^ giornata Credit Foto Getty Images

Giornata 35 (21-22 luglio)

Atalanta-Bologna

Inter-Fiorentina

Lazio-Cagliari

Lecce-Brescia

Parma-Napoli

Sampdoria-Genoa

Sassuolo-Milan

Spal-Roma

Torino-Verona

Udinese-Juventus

Giornata 36 (25-26 luglio)

Bologna-Lecce

Brescia-Parma

Cagliari-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Sampdoria

Milan-Atalanta

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Spal-Torino

Verona-Lazio

Giornata 37 (28-29 luglio)

Cagliari-Juventus

Fiorentina-Bologna

Inter-Napoli

Lazio-Brescia

Parma-Atalanta

Sampdoria-Milan

Sassuolo-Genoa

Torino-Roma

Udinese-Lecce

Verona-Spal

Giornata 38 (1-2 agosto)

Atalanta-Inter

Bologna Torino

Brescia-Sampdoria

Genoa-Verona

Juventus-Roma

Lecce-Parma

Milan-Cagliari

Napoli-Lazio

Sassuolo-Udinese

Spal-Fiorentina

